Liga Spanyol, Jadwal Matchday ke-21, Hasil Klasemen - Top Skor, Villareal Batu Sandungan Barcelona

SURYA.co.id I Berikut jadwal Liga Spanyol LaLiga 2022/2023 matchday ke-21 yang akan berlangsung Sabtu - Selasa (11-14 Januari 2023).

Liga Spanyol 2022/2023 akan dimulai malam dini hari ini Jumat (10/2/2023) waktu setempat atau pukul 03.00 WIB (Sabtu (11/2/2023), dengan mempertandingkan Cadiz vs Girona.

Disusul esoknya, Sabtu malam hingga Minggu dini hari, Almeria vs Real Betis pukul 22.15, Sevilla vs Mallorca pukul 00,30 WIB dan Valencia vs Athletico Bilbao pukul 03.00 WIB.

Big match liga Spanyol matchday ke-21 akan tersuguhkan dalam duel Villareal vs Barcelona, Senin (13/2/2023) pukul 03.00 WIB.

Sedang pertandingan Real Madrid vs Elche dimundurkan lantaran Los Blancos sedang mengikuti pertandingan Piala Dunia antar Klub yang berlangsung di Arab Saudi.

Villareal vs Barcelona

Wonderkid Barcelona, Gavi menjadi bintang duel Elclasico di Piala Super Spanyol, dengan mencetak satu gol dan dua assit dalam kemenangan 3-1 melawan Real Madrid. Barcelona juara Piala Super Spanyol 2023. (Getty Images)

Barcelon sedang melaju kencang di puncak klasemen, meninggalkan Real Madrid dengan jarak delapan poin.

Barcelona 53 poin berbanding 45 poin bagi seteru abadinya di Laliga tersebut.

Bertandang ke markas Villareal akan menjadi tantangan tersendiri buat Barcelona memuluska jalur juara.

Villareal sedang on fire dan dalam motivasi tinggi untuk merangsek ke empat besar atau setidaknya mengamankan zona Liga Eropa, yang kini ditempatinya.

Villareal nangkring di urutan 6 (zona Liga Eropa) dengan hanya selisih empat poin dari penghuni empat besar, Athletico Madrid.

Bermain di kandang menjadi modal besar Villareal melawan tim favorit juara.

Villareal bisa dibilang sebagai jago kandang. Statistik livescore.com memperlihat laga kandang Villareal sangatlah impresif.

Sepanjang musim ini baru dua kalah dari total 9 laga. Statistik ini menempatkan Villareal sebagai tim ketiga terkuat di laga kandang.

Hanya kalah oleh Barcelona dan Real Madrid. Kedua raksasa ini belum pernah kalah di laga kandang.

Dengan fakta kondisi ini, Villareal berpotensi kuat menjadi batu sandungan laju Barcelona, yang ingin terus menjauh dari RealMadrid.