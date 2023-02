Liga Inggris, WU 1 - 1 Chelsea, 2 Gol The Blues Dianulir, Sesaat Lagi LIVE SCTV: Newcastle United

SURYA.co.id I Chelsea bermain impresif di kandang West Ham United di matchday ke-23.

Sayang, nasib apes masih menyelimuti pasukan Graham Potter. Dua golnya dianulir wasit dan pertandingan pun berakhir 1 - 1, Sabtu (11/2/2022).

Chelsea mendominasi penguasaan bola sepanjang permainan. Statistik Livescore.com memperlihatkan, Chelsea mendominasi penguasaan bola hingga 72 persen berbanding 28 persen.

Cheklsea sudah berhasil mencetak gol di menit ke-9 melalui Joao Felix.

Sayang gol dianulir wasit lantaran pemain yang baru didatangkan dari Atletico Madrid itu dinyatakann offside.

Tujuh menit kemudian, Joa Felix benar-benar membuat gol di menit ke-16, memanfaatkann asist matang pemain berbandrol Rp 2 triliun, Enzo Fernandez.

Ini menjadi assist pertama Enzo Fernandez, yang di penampilan keduanya ini telah diturunkan sebagai starter. Pekan lalu, dalam debutnya, Enzo baru dimasukkan di babak kedua.

Enzo Fernandez rekrutan termahal Chelsea di bursa januari dengan bandrol hampir Rp 2 triliun. (Transfers)

Chelsea terus menekan dengan dominasi serangan, yang seolah-olah akan panen gol.

Keasyikan menyerang, Chelsea justru kecurian gol dari serangan balik West Ham di menit ke-28.

Gol penyama keduduakn West Ham lahir dari kaki kiri Emerson yang sukses menyambar umpan Bowen di mulut gawang Chelsea. Sepakan jarak dekat d kaki kiri Emerson merobek gawang Chelsea.

Di babak kedua, Chelsea tetap mendominasi tembakan ke arah gawang. Hasilnya, Kai Havertz sukses encetak gol. Namun kemudian dianulir wasit. Kai Havertz dinyatakn offside.

Havetz juga nyaris mencetak gol lagi. Tetapi bola sontekannya membentur tiang mistar bagian bawah.

Dengan hasil imbang ini, Chelsea tetap berada di urutan 9 klasemen sementara dengan poin 31, selisih 11 poin dari urutan empat Tottenham Hotspur dengan jarak 11 poin.

Jadwal Liga Inggris 2022/2023 matchday ke-23

SABTU 11 FEB

West Ham United 1 - 1 Chelsea

22:00 - Arsenal vs Brentford

22:00 - Crystal Palace vs Brighton & Hove Albion

22:00 - Fulham vs Nottingham Forest

22:00 - Leicester City vs Tottenham Hotspur

22:00 - Southampton vs Wolverhampton Wanderers

MINGGU 12 FEB

00:30 - AFC Bournemouth vs Newcastle United (LIVE SCTV)

21:00 - Leeds United vs Manchester United

23:30 - Manchester City vs Aston Villa (LIVE SCTV)

SELASA 14 FEB

03:00 - Liverpool vs Everton

Klasemen Liga Inggris

1Arsenal 20 16 2 2 45 17 28 50

2Manchester City 21 14 3 4 53 21 32 45

3Manchester United 22 13 4 5 36 28 8 43

4Newcastle United 21 10 10 1 34 12 22 40

5Tottenham Hotspur 22 12 3 7 41 31 10 39

6Brighton & Hove Albion 20 10 4 6 38 27 11 34

7Brentford 21 8 9 4 35 28 7 33

8Fulham 22 9 5 8 32 30 2 32

9Chelsea 21 8 6 8 23 22 1 31

10Liverpool 20 8 5 7 34 28 6 29

11Aston Villa 21 8 4 9 25 31 -6 28

12Crystal Palace 21 6 6 9 19 29 -10 24

13Nottingham Forest 21 6 6 9 17 35 -18 24

14Leicester City 21 6 3 12 32 37 -5 21

15Wolverhampton Wanderers 21 5 5 11 15 30 -15 20

16Leeds United 21 4 7 10 28 36 -8 19

17West Ham United 21 5 4 12 18 26 -8 19

18Everton 21 4 6 11 16 28 -12 18

19AFC Bournemouth 21 4 5 12 19 43 -24 17

20Southampton 21 4 3 14 17 38 -21 15