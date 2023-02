Jadwal Liga Inggris Malam Ini: West Ham vs Chelsea, Arsenal v Brentford Hingga Tottenham

SURYA.co.id, - Berikut Jadwal Liga Inggris malam ini, ada West Ham vs Chelsea, Arsenal vs Brentford hingga Tottenham Hotspurs, Sabtu (11/2/2023).

Laga Liga Inggris pekan ke-23 berlanjut malam ini.

Pertandingan kali ini bakal dibuka dengan Derby London antara West Ham vs Chelsea pada pukul 19.30 WIB.

Chelsea yang kini sedang terseok-seok mencoba untuk menemukan kembali jalur kemenangan.

Kembalinya Joao Felix dari hukuman kartu merah bisa jadi angin segar bagi The Blues.

Pemain pinjaman dari Atletico Madrid itu absen di 3 laga terakhir setelah mendapatkan kartu merah di laga debutnya melawan Fulham.

Joao Felix saat berseragam Chelsea (Joao Felix)

Meski memulai debutnya dengan kartu merah, tetapi Felix tetap optimis bisa terus memberikan kontribusi positif untuk Chelsea.

"Saya tenang. Saya memiliki permainan yang bagus, tapi ini sepak bola. Hal-hal itu bisa saja terjadi. Ini seperti saat Anda gagal mencetak gol atau penalti," ucap Felix

"Wasit memberi saya kartu merah, tetapi hal itu biasa di sepak bola. Kita harus tahu bagaimana menghadapinya."

"Saya tidak menganggap dunia sudah berakhir, dunia justru berada di genggaman saya."

"Ini adalah hal-hal yang harus kita biasakan. Tentu saja, karena ini adalah hari debut, kartu merah jelas tidak terlupakan."

"Namun, saya merasa tenang karena semuanya berjalan dengan baik dan saya percaya diri dengan kemampuan saya," tutur Felix melanjutkan.

Selain Chelsea, laga lain akan tersaji antara Arsenal vs Brentford.

Arsenal yang masih nyaman di posisi puncak klasemen harus segera bangkit usai mengenyam kekalahan melawan Everton pekan lalu.

Selebrasi pemain Arsenal di laga melawan Brighton pada laga Liga Inggris pekan ke-18, Minggu (1/1/2022) (AFP)

Kemenangan tentu menjadi bekal penting The Gunners sebelum melawan pesaing titel juara yaitu Man City pekan depan.

Laga Arsenal vs Brentford sendiri akan digelar di Emirates Stadium pada jam 22.00 WIB malam ini.

Berikut jadwal selengkapnya.

Jadwal Liga Inggris

19.30 WIB West Ham United vs Chelsea

22.00 WIB Arsenal vs Brentford

22.00 WIB Crystal Palace vs Brighton

22.00 WIB Fulham vs Nottingham Forest

22.00 WIB Leicester vs Tottenham

22.00 WIB Southampton vs Wolves

00.30 WIB Bournemouth vs Newcastle