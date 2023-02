Jadwal Liga Inggris Malam Ini, LIVE SCTV: Bournemouth vs Newcastle - Pukul 00.30 WIB

SURYA.co.id I Berikut jadwal Liga Inggris 2022/2023 matchday ke-23 akan berlangsung Sabtu (11/2/23) malam ini - dini hari Minggu (12/2).

Liga Inggris matchday ke-23 Sabtu (11/2/23) malam ini akan menyuguhkan tujuh pertandingan, melibatkan 14 tim.

Duel seru West Ham United vs Chelsea, menjadi pembuka, Sabtu (11/2/2023) pukul 19.30 WIB.

Dua jam setelah kick-off Chelsea, akan digelar lima pertandingan serentak pukul 22.00 WIB, yang terdiri:

Arsenal vs Brentford

Crystal Palace vs Brighton & Hove Albion

Fulham vs Nottingham Forest

Leicester City vs Tottenham Hotspur

Southampton vs Wolverhampton Wanderers

Di lanjut satu pertandingan lagi, Pukul 00.30 WIB (Minggu dini hari) antara AFC Bournemouth vs Newcastle United

Siaran langsung Liga Inggris

1. Semua pertandingan Liga Inggris bisa disaksikan di Champion TV dan Live streaming Vidio.com.

2. LIVE REPORT, laporan langsung detik perdetik pertandingan bisa diikuti di Livescore.com dan Livescore.google.com

2. LIVE SCTV:

SABTU (11//2/2023) - Pukul 00.30 WIB (Minggu dini hari)

AFC Bournemouth vs Newcastle United

MINGGU (12//2/2023) - Pukul 23:30 WIB

Manchester City vs Aston Villa (LIVE SCTV)



West Ham vs Chelsea

Sabtu (11/2/23) - Pukul 19.30 WIB

Mykhailo Mudryk bintang anyar Chelsea dari Ukraina dengan bandrol Rp 1,6 triliun (Planet Sport)

Chelsea baru saja melakukan upgrade besar-besaran lewat bursa Januari, dengan memborong delapan punggawa baru.

Dua yang paling menyedot perhatian adalah Enzo Fernandes dan Mykhylo Mudryk, yang diboyong dengan biaya selangit.

Enzo Fernandez, bintang muda Argentina diboyong dari Benfica dengan bandrol Rp 1,97 triliun.

Sedang Mykhaylo Mudryk diboyong dari Sakhtar Donetsk dengan bandrol sekitar Rp 1,6 triliun.

