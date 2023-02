TNI AL Gelar Latihan Militer Non-Perang Bareng Pasukan dari 46 Negara

SURYA.CO.ID, SURABAYA - TNI Angkatan Laut (TNI AL) menggelar Mid Planning Conference (MPC) keempat bersama pasukan militer dari 46 negara.

Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) ialah latihan militer non-perang. Acara tersebut digelar di Hotel Vasa, Kamis (9/2/2023).

Kegiatan ini dibuka oleh Kepada Dinas Operasi dan Latihan Angkatan Laut (Kadisopslatal) Laksma TNI Eko Wahjono SE MM.

Ia memimpin acara ini didampingi Danguspurla Koarmada II Kolonel Laut (P) Edi Haryanto selaku Dansatgas MNEK 2023.

Militer dari luar negeri itu ada yang mengikuti MNEK secara virtual. Sedangkan 25 negara hadir langsung di lokasi.

Di antaranya Amerika Serikat, Australia, Brazil, Cambodia, Canada, China, India, Italia, Jepang, Kenya, Korea Selatan, Malaysia, Myanmar, New Zealand, Qatar, Philippina, dan Papua New Guinea. Kemudian Singapura, Sri Lanka, Rusia, Thailand, Timor Leste, Uni Emirat Arab, UK, dan Vietnam.

Laksma TNI Eko Wahjono mengatakan, tema MNEK tahun ini ialah Partnership To Recover And To Rise Stronger.

Selama dua hari pada tanggal 9-10 peserta membedah latihan non-perang di Surabaya.

Materi yang dibedah antara lain terkait strategi menghadapi situasi darurat yang berkaitan dengan bencana alam.

"Dengan adanya pertemuan ini harus dapat meningkatkan interoperabilitas diantara angkatan laut dalam mengatasi bencana alam dan mempertahankan stabilitas keamanan maritim," kata Laksma TNI Eko Wahjono.

Laksma TNI Eko Wahjono menyebut, MNEK setelah dibuka, selanjutnya acara dinahkodai oleh Kolonel Edi Haryanto.

Tugasnya menyeleksi militer dari negara mana saja yang komitmen mengikuti latihan non-perang ini.

Peserta yang sudah terseleksi pada 5-7 Juni akan menggelar latihan non-perang dengan pameran kapal perang beserta alutsistanya di laut Makassar.

Kolonel Edi Haryanto menjelaskan, MNEK adalah event TNI AL yang digelar setiap dua tahun sekali.

Acara pertama di tahun 2014. Kedua, 2016. Ketiga 2018. Di tahun 2020 MNEK tertunda digelar lantaran dunia tengah dilanda Covid-19.

Lantaran hal itu, akhirnya MNEK keempat berlangsung pada tahun 2022.

"Testimoni peserta itu senang ikut latihan di wilayah Indonesia. Karena orangnya ramah-ramah dan wilayah maritim Indonesia luas," pungkasnya.