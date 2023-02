Sediakan Beras Murah, Gubernur Khofifah Tinjau Operasi Pasar di Pasar Taman Sidoarjo

SURYA.CO.ID, SIDOARJO - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa bersama jajaran meninjau kegiatan operasi pasar yang digelar di Pasar Taman Sepanjang, Sidoarjo, Jumat (10/2/2023).

Operasi pasar yang digelar Pemprov Jatim melalui BUMD PT Jatim Graha Utama bersama dengan Bulog dan Pemkab Sidoarjo tersebut, menyediakan beras medium dengan harga di bawah HET (Harga Eceran Tertinggi).

Di mana harga beras dalam operasi pasar itu dijual dengan harga Rp 45.000 per kemasan 5 kilogram. Artinya per kilogram harga beras di operasi pasar tersebut hanya Rp 9.000 per kilogram. Sedangkan diketahui HET beras medium saat ini adalah Rp 9.450 per kilogram.

Saat peninjauan, Gubernur Khofifah tampak aktif menyapa masyarakat yang membeli beras berkualitas tersebut.

Khofifah juga memastikan, bahwa beras yang dijual ke masyarakat dalam kondisi baik dan kualitasnya terjaga.

“Kami ingin memberikan kepastian pada masyarakat untuk mengakses beras dengan harga terjangkau. Kami ingin menguatkan daya beli masyarakat serta berupaya agar harga beras di pasaran kembali stabil,” kata Khofifah.

Lebih lanjut, gubernur perempuan pertama Jatim ini menegaskan, bahwa ada sebanyak 10 ton beras yang disediakan di titik Pasar Taman Sepanjang Sidoarjo ini.

Masyarakat bisa membeli dengan batasan 1 orang maksimal 2 pembelian.

Berdasarkan data Pemprov Jatim, sejauh ini, realisasi penyaluran operasi pasar komoditi beras periode tanggal 3 - 9 Februari 2023 yang dilakukan Pemprov Jatim bersama Bulog dan BUMD Pemprov Jatim yaitu PT JGU di seluruh Provinsi Jawa Timur telah mencapai sebesar 4.367 ton.

Dengan rincian, Bulog telah menyalurkan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) komoditi beras sebesar 4.367 ton dan dari BUMD Pemprov Jatim PT JGU komoditi beras sebesar 542 ton.

Khofifah meminta kepada bupati/walikota untuk terus meng-update stok harga beras melalui Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo).

“Kami harap, masing-masing bupati/walikota bisa berkoordinasi dengan Kadivre Bulog Jatim untuk menggelar operasi pasar beras murah di masing-masing daerah," tandasnya.