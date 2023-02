Link Live Streaming Proliga 2023 Hari Ini, Dibuka Bandung bjb Tandamata VS Jakarta Pertamina Fastron

SURYA.CO.ID - Berikut link untuk menonton live streaming Proliga 2023 hari ini, Jumat (10/2/2023).

Kompetisi Proliga 2023 memasuki putaran kedua seri kedua.

Anda bisa mengikuti jalannya Proliga 2023 secara gratis melalui live streaming Vidio.

Pertandingan tersebut disiarkan langsung dari GOR Ken Arok Malang

Pada hari ini akan ada tiga pertandingan, dua di antaranya dari sektor putra.

Adapun, Proliga 2023 hari ini dibuka pada pukul 14.00 WIB.

Tim putri Bandung bjb Tandamata bakal menghadapi Jakarta Pertamina Fastron pada laga pertama.

Berikut jadwal selengkapnya.

13:40 WIB: (Putri) - Bandung bjb Tandamata vs Jakarta Pertamina Fastron

16:00 WIB: (Putra) - Palembang Bank Sumsel Babel vs Jakarta Bhayangkara Presisi

18:30 WIB: (Putra) - Jakarta LavAni Allo Bank vs Jakarta STIN BIN

Adapun berikut tautan untuk menonton pertandingan Proliga 2023

LINK LIVE STREAMING KLIK DI SINI

Jakarta STIN BIN dan Jakarta LavAni Allo Bank Amankan Tiket ke Final Four

Sementara itu, tim putra Jakarta STIN BIN dan Jakarta LavAni Allo Bank mengamankan tiket lolos ke babak final four atau empat besar.

Jakarta STIN BIN dan Jakarta LavAni mengunci tempat final four atau empat besar Proliga 2023, setelah memetik kemenangan atas lawan-lawannya di GOR Ken Arok, Kota Malang.