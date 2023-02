Bacaan Sholawat Nabi untuk Doa Sehari-hari, Dilengkapi Teks Latin dan Artinya

Ilustrasi - Kumpulan Lirik Sholawat Nabi Muhammad SAW

SURYA.CO.ID - Berikut ini kumpulan bacaan Sholawat Nabi untuk amalan doa setiap hari, khususnya hari Jumat.

Membaca Sholawat Nabi Muhammad SAW adalah perintah Allah Ta'ala, dan mengerjakannya adalah bukti cinta.

"Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bershalawat untuk nabi; hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." (QS. Al-ahzab: 56).

Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa bersholawat kepadaku (Nabi Muhammad saw) satu kali, maka Allah saw bersholawat sepuluh kali kepadanya:" (HR. Muslim)

1. Sholawat Kepada Nabi dan Keluarga

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ مُحَمَّدٍ وَعَلىَ آلِ مُحَمَّدٍ

“Allahumma sholli ‘ala muhammad wa ‘ala aali muhammad.”

Artinya, “Ya Allah, limpahkanlan sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya.” (HR. An Nasa'i).



2. Sholawat Kepada Nabi, Keluarga dan Sahabat

أللّٰـهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحّمَّدٍ النَّـبِىِ اْلأُمِّىِّ وَعَلٰى اٰلِ مُحّمَّدٍ

Allaahumma sholli alaa muhammadin nabiyyil ummiyyi wa alaa aalih Muhammad.

Artinya, "Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad, Nabi yang Ummi dan kepada keluarganya." (HR Abu Dawud).



3. Sholawat Jibril