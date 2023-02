Warga Kota Blitar Serbu Beras Murah dalam Operasi Pasar

SURYA.co.id | BLITAR - Operasi pasar beras murah di pasar di Pasar Pon Kota Blitar, Kamis (9/2/2023), diserbu warga.

Warga Kota Blitar menyerbu operasi pasar itu, karena beras medium dijual dangan harga Rp 43.000 per kemasan 5 kilogram atau Rp 8.600 per kilogram.

Salah stu warga Kota Blitar, Dwi Setyowati mengaku sangat terbantu dengan adanya operasi pasar di Pasar Pon. Ia bisa membeli beras kualitas medium dengan harga murah di operasi pasar.

"Harganya jauh lebih murah dari pasaran. Sekarang harga beras medium di pasaran Rp 11.500-Rp 12.000 per kilogram. Di operasi pasar harganya hanya Rp 8.600 per kilogram," kata ibu rumah tangga asal Kelurahan Sentul, Kota Blitar itu.

Dwi berharap, dengan operasi pasar ini, harga beras di pasaran bisa kembali normal kembali. Sebelumnya, harga beras medium hanya berkisar Rp 9.000 per kilogram.

"Operasi pasar bagus, tapi lebih bagus lagi kalau harga di pasaran bisa kembali normal lagi," aku Dwi.

Warga lainnya, Ika mengatakan juga sangat terbantu dengan operasi pasar. Ia bisa membeli beras dengan harga lebih murah dari harga pasaran.

"Harganya memang lebih murah dari pasaran. Tapi, pembelian dibatasi hanya 10 kilogram per orang," katanya.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Blitar menggelar operasi pasar untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok di Kota Blitar.

Disperindag Kota Blitar menggandeng Bulog Divre Tulungagung dalam operasi pasar tersebut.

Sesuai rencana, Disperindag menggelar tiga kali operasi pasar di sejumlah pasar tradisional di Kota Blitar.

Operasi pasar pertama akan digelar di Pasar Pon pada besok Kamis (9/2/2023).

Sedang operasi pasar berikutnya akan digelar di Pasar Templek dan dan Pasar Legi pada 14 Februari 2023 dan 15 Februari 2023.

Ada empat komoditas kebutuhan pokok, yaitu, beras, tepung, gula, dan minyak goreng yang dijual di operasi pasar.

Disperindag dan Bulog menyediakan 6 ton beras, 5 kuintal tepung, 5 kuintal gula, dan 500 liter minyak goreng tiap pelaksanaan operasi pasar.

Dalam operasi pasar itu, beras medium dijual dengan harga Rp 43.000 per kemasan 5 kilogram, beras setra ramos dijual dengan harga Rp 58.000 per kemasan 5 kilogram, dan beras kita dijual dengan harga Rp 55.000 per kemasan 5 kilogram.