Liga Spanyol, Sosok Lamine Yamal, The Next Messi Berdarah Maroko, Barcelona Beri Bandrol Rp 16 T

SURYA.co.id I Akademi La Mesia mili Barcelona terus menghasilkan talenta-talenta hebat. Setelah era Lionel Messi berakhir, muncul Ansu Fati, lalu Gavi dan Pedri yang menjadi bintang tim senior, kini muncul Lamine Yamal.

Lamine Yamal, bocah berdarah Maroko ini sekarang baru berusia 15 tahun. Masih bermain bersama tim Junior Barcelona.

Dengan kemampuannya yang disebut sebagai keajaiban baru di Barcelona, Lamine Yamal diproyeksikan untuk masuk tim senior musim 2023/2024 mendatang saat usianya genap 16 tahun.

Lamine Yamal mampu memukau pelatih di tim muda Barcelona.

Meski masih sangat muda, Yamal memiliki kemampuan jauh lebih dewasa dibanding usianya.

Berposisi asli sebagai winger kanan, pemain kelahiran Mataro, daerah bagian Catalunya, itu memiliki skill mencetak gol luar yang mantap, punya umpan terukur, dan memiliki visi bermain secara kolektif yang luar biasa.

Bakatnya itu telah membuat para pelatih dari tim muda El Barca terpesona.

Mereka menilai kemampuan dari Yamal mirip dengan eks kapten sekaligus legenda hidup Barcelona, Lionel Messi.

Yamal dianggap sebagai The Next Lionel Messi oleh banyak pihak di dalam hierarki klub. Seperti halnya Messi, bocah itu mampu mendominasi permainan tim, dengan kaki kidalnya.

Skuad senior Barcelona sempat memasukkan nama sang pemain untuk berlatih di bawah arahan Xavi Hernandez.

Xavi Hernandez sendiri disebut-sebut ingin memasukkannya ke dalam skuad senior bersama Sergio Busquets cs.

Mengingat Lamine Yamal masih belum cukup umur untuk menandatangani kontrak senior dengan Barcelona, keinginan tersebut bakal mundur. Jika tidak ada halangan, maka Yamal bakal dimasukkan di tim utama Barcelona pada awal musim 2023-2024.

Kontrak Yamal diketahui bakal berakhir pada akhir musim 2023-2024. Namun Barcelona memastikan untuk menyodori kontrak panjang, plus bandrol pelapasan senilai Rp16 triliun.

Badrol selangit itu menjadi cara Barcelona mengamankan "The Next Lionel Messi" dari sambaran tim lain.

Dilansir BolaSport.com dari Mundo Deportivo, pemuncak klasemen sementara Liga Spanyol 2022-2023 itu ingin memperpanjang durasi kontrak Yamal hingga Juni 2026.

Pada Juli 2023 mendatang, Yamal bakal tepat berusia 16 tahun. Momen tersebut begitu dinantikan oleh kubu Barcelona untuk mengamankan kontrak profesionalnya sebagai pemain.

Selain memberikan kontrak baru, El Barca juga berencana memagarinya dengan klausul rilis fantastis.

Klausul rilis dengan nominal fantastis itu juga sama dengan yang disematkan untuk Gavi dan Ansu Fati saat meneken kontrak baru dengan Barcelona.

