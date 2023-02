KODE Venna Melinda soal Karma Seseorang, Kini Berkas Cerai Ferry Irawan Disebut Belum Lengkap

SURYA.CO.ID - Venna Melinda memberi kode mengenai karma dan perilaku seseorang dalam unggahan Instagram terbarunya, Rabu (8/2/2023).

Unggahan itu diunggah Venna Melinda setelah kabar mengenai dirinya yang digugat cerai oleh Ferry Irawan beberapa waktu lalu.

Dalam unggahan foto di Instagram, Rabu (8/2/2023), Venna Melinda mengatakan bahwa bagaimana seseorang memperlakukanmu adalah karma mereka, dan bagaimana kamu bereaksi adalah karmamu.

"'How people treat you is their karma; how you react is yours.” — Wayne Dyer ,, (late Post nov , 2022)," tulis Venna Melinda.

Berkas Ferry Irawan Dinilai Belum Lengkap

Melansir Tribunnews, Taslimah selaku Humas Pengadilan Agama Selatan menyebut gugatan yang diajukan oleh Ferry Irawan belum memenuhi syarat.

Terdapat beberapa berkas yang belum dipenuhi oleh tim kuasa hukum aktor 45 tahun itu.

"Nomor perkaranya belum bisa karena kurang syarat," jelas Taslimah dikutip dari YouTube Was Was, Rabu (8/2/2023)..

Kendati demikian, gugatan yang diajukan oleh Ferry Irawan telah masuk ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui layanan pendaftaran perkara online atau E-Court pada tanggal 7 Februari lalu.

"Masuk e-Court tanggal 7. Karena belum lengkap syaratnya jadi belum bernomor, belum terdaftar jadinya," sambung Taslimah.

Taslimah membenarkan bahwa gugatan tersebut diajukan oleh Ferry Irawan.

"Ferry Irawan sebagai pemohonnya," terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, Taslimah menjelaskan secara umum mengenai gugatan perceraian.

Jika gugatan perceraian diajukan oleh pihak suami maka gugatan tersebut masuk dalam jenis gugatan cerai talak.