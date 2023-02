KESEMPATAN Persebaya Naik ke Big 4 Tak Hanya Perkara Poin, Ini Keuntungan Lain saat Lawan PSS Sleman

SURYA.CO.ID - Jelang lawan PSS Sleman, Senin (13/2/2023), Persebaya Surabaya memiliki kesempatan untuk naik ke Big 4 klasemen Liga 1 2023.

Hal itu seperti yang disampaikan pelatih Aji Santoso dalam training Persebaya Surabaya.

Training Persebaya Surabaya itu juga ditampilkan dalam potongan video dan diunggah di Instagram resmi mereka, Kamis (9/2/2023).

Dalam training itu, Aji Santoso menyampaikan bahwa peluang Persebaya bisa naik ke big 4 adalah dengan memenangkan dua pertandingan, termasuk saat melawan PSS Sleman.

Saat ini, Persebaya Surabaya telah mengumpulkan 34 poin. Artinya, untuk dapat naik ke Big 4, asuhan Aji Santoso harus mengumpulkan tiga poin lagi dan menggeser posisi Madura United.

"We have chance to big 4, if we win against PSS Sleman, we go number 4. Please take the advantage. Mari kita ambil kesempatan," terang Aji Santoso.

Sementara, jika Persebaya ingin sampi pada peringkat teratas klasemen, setelah menang melawan PSS Sleman, mereka harus bisa mengumpulkan setidaknya delapan poin lagi, untuk menghasilkan 45 poin dan menggeser posisi Persib Bandung.

"Kita hanya terpaut 8 poin dari posisi pertama. Delapan itu hanya dua pertandingan. Kita masih punya banyak kesempatan. Masih ada 13 pertandingan lagi untuk bisa mengejar misi. Latihan keras, latihan serius, melawan Sleman," jelas Aji Santoso.

Selain perkara poin, keuntungan lain yang dimiliki Persebaya jelang melawan PSS Sleman, tentunya karena laga ini akan digelar di kandang Bajul Ijo.

Sehingga, Persebaya Surabaya akan mendapat dukungan langsung dari Bonek.

Mengenai lawan, pada lima laga terakhir, sebetulnya PSS Sleman juga sedang mengalami tren positif.

Namun, dalam laga melawan Persebaya, PSS Sleman tak pernah menang.

Aji Santoso Bangkitkan Semangat Pemain

Kondisi Persebaya Surabaya yang terus menanjak di kompetisi Liga 1 2022-2024 sedikit terhenti akibat penundaan lawan PSIS Semarang. Tim Bajul Ijo langsung mempersiapkan diri ke laga lawan PSS Sleman.