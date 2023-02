Jadwal Liga Inggris, Matchday ke-23, Siaran LIVE SCTV, Klasemen, Top Skor - Top Assist

SURYA.co.id I Berikut jadwal Liga Inggris 2022/2023 matchday ke-23 yang akan berlangsung Sabtu - Minggu (11 - 12 Februari) dan Selasa (14/2/2023).

Jadwal Liga Inggris matchday ke-23 akan dibuka duel seru West Ham United vs Chelsea, Sabtu (11/2).

Chelsea yang baru melakukan upgrade besar-besaran, di pekan lalu gagal menunjukkan performa sebagai tim jagoan.

Bermain di kandang, Chelsea ditahan taham sesama tim London, Fullham 0 - 0.

Dengan hasil itu, Chelsea naik satu tingkat, di posisi ke-9, menyalip Liverpool yang keok di kandang Wolves 3 - 0.

Dua jam setelah kick-off Chelsea, akan digelar lima pertandingan serentak pukul 22.00 WIB. Terdiri Arsenal vs Brentford, Crystal Palace vs Brighton & Hove Albion, Fulham vs Nottingham Forest, Leicester City vs Tottenham Hotspur, Southampton vs Wolverhampton Wanderers.

Sehari kemudian, Minggy (12/2) akan berlagsung laga seru Leeds United vs Manchester United dan Mancity vs Aston Villa.

Man United

Manchester United baru saja ditahan Leeds United dengan skor 2 - 2 di Old Trafford, Rabu (8/2) malam.

Man United bahkan sempat tertinggal 2 - 0 sebelum Marcus Rashford tampil sebagai pahlawan lewat brace yang dihasilkannya.

Akibat gagal memetik poin penuh, Man United kehilangan peluang menyamai poin Mancity, yang berada di atasnya dengan koleksi 45 poin.

Baca juga: HASIL LIGA INGGRIS: Man United vs Leeds 2-2, Setan Merah Sempat Tertinggal Dua Gol

Striker Marcus Rashford menyelamatkan Manchester United dari kekalahan atas Leeds United lewat dengan mencetak dua gol penyeimbang sekor 2 - 2, Rabu (8/2/2023) (Premierleague.com)

Man United berada di urutan ketiga dengan poin 43, selisih dua poi dari Mancity.

Laga lawatan ke markas Leeds United akan menjadi laga ulangan, sekaligus mengamankann posisi ketiga dari kejaran Newcastle United yang berada di bawahnya dengan 40 poin atau berjarak tiga poin.

Man City

Manchester City pekan ke-22, kalah di kandang Tottenham Hotspur dengan skor 2 - 1.

Mancity beruntung, posisinya masih aman dari sundulan Man United, yang hanya main draw 2 - 2 menjamu Leeds United.