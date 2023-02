Stabilkan Harga Kebutuhan Pokok, Disperindag Akan Gelar 3 Kali Operasi Pasar di Kota Blitar

SURYA.CO.ID, BLITAR - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Blitar akan menggelar operasi pasar untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok di Kota Blitar.

Disperindag Kota Blitar menggandeng Bulog Divre Tulungagung dalam operasi pasar tersebut.

Sesuai rencana, Disperindag menggelar tiga kali operasi pasar di sejumlah pasar tradisional di Kota Blitar.

Operasi pasar pertama, akan digelar di Pasar Pon pada besok Kamis (9/2/2023).

Sedang operasi pasar berikutnya, akan digelar di Pasar Templek dan dan Pasar Legi pada 14 Februari 2023 dan 15 Februari 2023.

"Operasi pasar kami jadwalkan tiga kali. Besok (Kamis), kami adakan operasi pasar di Pasar Pon. Lalu pada 14 Februari dan 15 Februari 2023, kami adakan di Pasar Templek dan Pasar Legi," kata Kepala Disperindag Kota Blitar, Hakim Sisworo, Rabu (8/2/2023).

Hakim mengatakan, ada empat komoditas kebutuhan pokok, yaitu, beras, tepung, gula dan minyak goreng yang dijual di operasi pasar.

Disperindag dan Bulog menyediakan 6 ton beras, 5 kuintal tepung, 5 kuintal gula, dan 500 liter minyak goreng tiap pelaksanaan operasi pasar.

Dalam operasi pasar itu, beras medium dijual dengan harga Rp 46.000 per kemasan 5 kilogram, beras setra ramos dijual dengan harga Rp 58.000 per kemasan 5 kilogram dan beras kami dijual dengan harga Rp 55.000 per kemasan 5 kilogram.

Sedang tepung terigu dijual dengan harga Rp 12.000 per kilogram, gula manis kami dijual Rp 13.500 per kilogram, dan minyak goreng Sovia pouch dijual dengan harga Rp 17.000 per liter.

"Operasi pasar dilakukan untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok, terutama beras. Belakangan ini, harga beras terus naik," ujarnya.