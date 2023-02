SMAN 2 Surabaya Raih Medali Perak di Ajang Bangkok IPITEx 2023

Tim SMAN 2 Surabaya (Smada Surabaya) saat menerima silver prize di ajang Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and technology exposition (IPITEx).

Berita Surabaya

SURYA.co.id, SURABAYA - Tim SMAN 2 Surabaya (Smada Surabaya) mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional.

Tim Smada yang beranggotakan lima siswa itu berhasil meraih medali perak di ajang Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and technology exposition (IPITEx).

"Silver Prize kami dalam kategori youth innovation. Yang bikin bangga, Smada Surabaya juga mendapat special award dari medical university of Polandia," ucap Dhadhang SBW, pembina tim Smada, Rabu (8/2/2023).

Tim Smada yang tampil di ajang IPITEx tersebut terdiri atas siswa kelas X dan XI.

Mereka adalah Hernawan Santosa, Muhammad Rezqy Agung, Fazil Sabillarasyad, Muhammad Thufail Addausy, dan Ayman Nawwaf Alfina.

Mereka baru saja pulang arena IPITEx yang digelar 2-6 Februari 2023.

Tim ini tepatnya menyabet Silver Medal dari NRCT (National Research Council of Thailand) dalam katagori Medical and Internet of Things (IOT).

NRCT merupakan organisasi pemerintah yang beratatus sebagsi Departement di bawah Perdana Menteri atau ditugaskan sebagai wakil Perdana Menteri.

NRCT jg mempromosikan dan mendukung penelitian, penemuan, inovasi dan transfer teknologi kepada pengguna terkait baik disektor swasta maupun negeri.

Smada Surabaya jaura karena dinilai inovatif dalam menampilkan karya inovasi mereka di bidang teknologi kesehatan masyarakat.

Mereka membuat karya berjudul Elderly monitoring system with artificial intelligent (EMS-AI).

Karya itu langsung diterapkan di bawah penilaian juri langsung.

EMS-AI ini adalah sistem teknoligi monitoring untuk orang tua yang hidup mandiri (sendirian).