Liga Inggris: Mourinho Frustasi di Liga Italia, Bersiap Balik ke Chelsea

SURYA.co.id I Masa depan jangka panjang pelatih Jose Mourinho di AS Roma belum jelas. Ia kabarkan sedang frustasi dengan kondisi klub yang tidak mau memenuhi permintaan belanja pemain yang diajukannya.

Itu sebabnya, Jose Mourinho disebut - sebut sudah siap - siap meninggalkan Liga Serie A Italia akhir musim 2022/2023 ini

Laporan yang belum dikonfirmasi dari Livescore.com mengklaim pelatih asal Portugal itu telah menawarkan jasanya ke mantan klubnya Chelsea musim depan

AS Roma hanya tiga kali mengangkat gelar Serie A sepanjang sejarah mereka.

Terakhir mereka juara di tahun 2000/2001. Jadi sudah 22 tahun, AS Roma merindukan gelar.

Musim ini, dibawah asuhan Jose Mourinho, AS Roma duduk di tempat ketiga.

Namun kecil kemungkinan Joses Mourinho bisa mengantarkan AS Roma menuju podium. Jarak dengan pimpinan klasemen, Napoli terlalu jauh, 16 poin.

Mourinho terbilang sukses di AS Roma. Musim lalu, Mourinho sukses mengantar AS Roma menjadi jawara Liga Eropa.

Namun tersingkirnya AS Roma di semifinak Coppa Italia pekan lalu membuat Mourinho sangat kecewa dengan timnya.

Bermain di kandang melawan tim juru kunci Liga Serie A, Cremonese, AS Roma malah takluk.

Mourinho terlihat frustrasi dalam beberapa bulan terakhir. Dalam dalam konferensi pers, dia menyebut dirinya bisa saja meninggalkan klub selama periode Natal.

"Saya bisa saja pergi pada bulan Desember dan tidak melakukannya. Ini adalah hidup saya, setiap hari ada pertandingan.

"Kadang-kadang sepertinya kami sedang berjuang, tetapi kami berada di atas sana dengan semua orang lain yang sangat kuat."

Rasa frustasi terbaru adalah soal kurangnya dukungan dana untuk memperkuat pasukannya di bursa transfer Januari lalu.

Kondisi ini yang memicu ketegangan meningkat antara Mourinho dan dewan klub.

Selain penandatanganan bek sayap Turki Zeki Celik kurang dari £ 7 juta, semua pembelian musim panas Mourinho adalah transfer gratis.

Menurut Mourinho, jika ingin membawa Roma ke perebutan gelar di tahun-tahun mendatang, belanja pemain harus dilakukan, tidak bisa tidak.

Kembali ke Chelsea

Mourinho tidak merahasiakan kecenderungannya pada Liga Premier.

Ia pernah dua periode hebat bersama Chelsea, sebelum boyong ke Manchester United dan Tottenham.

Mourinho juga sempat dikabarkan mendapat tawaran menjadi pelatih Timnas Inggris. Tetapi Mourinho menyatakan tidak siap mengambil pekerjaan sebagai pelatih Three Lions dari Gareth Southgate.

Jadi, jadi mungkin Chelsea adalah kemungkinan tujuan berikutnya.

Pelatih Chelsea, Graham Potter sedang dala sorotan dewan klub. Graham Potter menghadapi ujian panas pasca bursa transfer Januari. Ia didukung dana besar-besaran oleh pemilik Chelsea, Todd Boehly.

Jika usai belanja besar, performa Chelsea tak menunjukkan peningkatan signifikan, Graham Potter kemungkinan akan didepak.

