Kota Pasuruan Jadi Tuan Rumah Event Nasional Kejuaraan Binaraga dan Fitness

SURYA.CO.ID, PASURUAN - Untuk pertama kalinya, Kota Pasuruan akhirnya menjadi tuan rumah even nasional kejuaraan binaraga dan fitnes, Body Building & Physique Championship.

Even ini dari rangkaian dari Mr Physique Indonesia sebagai penyelenggara, dan rencananya akan akan diikuti sejumlah atlet berbakat dari beberapa daerah di Indonesia.

Rencananya, even yang akan menjadi catatan sejarah panjang Kota Pasuruan ini akan digelar di Gor Untung Suropati, Kota Pasuruan, 19 Maret 2023.

Ada tujuh kategori yang akan dilombakan dalam ajang ini.

Di antaranya, binaraga under 70 kg, mens atletic physique, women model physique.

Ada juga kategori binar 70-80 kg, mens sport physique up to 170 sentimeter, binaraga 80+, dan terakhir mens sport physique over 170 sentimer.

Hadiah puluhan juta rupiah sudah disiapkan untuk para pemenang di masing - masing kategori, lengkap dengan medali dan piagam.

Ketua Persatuan Binaraga dan Fitnes Indonesia (PBFI) Kota Pasuruan Akhmad Ghozi mengaku bangga karena ini akan menjadi sejarah bagi Kota Pasuruan.

“Kota Pasuruan akan menjadi salah satu tempat berkumpulnya atlet andalan Indonesia memperebutkan podium juara,” katanya, Rabu (8/2/2023).

Ia menyebut, ini pertama kalinya dalam sejarah perkembangan Binaraga dan Fitnes, Kota Pasuruan dipercaya menjadi tuan rumah even skala nasional ini.

“Pertama, kami bersyukur. Kedua, kami harus lebih percaya diri untuk mengembalikan kejayaan Kota Pasuruan yang pernah dikenal sebagai kota pencetak atlet,” urainya.

Ghozi, sapaan akrabnya, berharap even ini berjalan lancar, dan sukses. Yang lebih penting, memberikan manfaat untuk atlet mengukur kemampuannya.

“Kalau bagi kami, sebagai tuan rumah. Even ini akan kami gunakan sebagai pemanasan dan penjaringan atlet untuk diproyeksikan ke even sebelumnya,” terangnya.

Disampaikannya, PBFI Kota Pasuruan sudah memiliki kalender even untuk atlet yakni Mr. Physique Indonesia, Kejurnas PP PBFI, dan even internasional tahun 2023.