Meski Drumnya Jebol, Presiden Jokowi Puji Marching Band Banser di Puncak Resepsi Satu Abad NU

SURYA.CO.ID, SIDOARJO - Penampilan marching band yang digawangi oleh Banser NU, di puncak resepsi Satu Abad NU di GOR Delta Sidoarjo, Selasa (7/2/2023), mendapat pujian dari Presiden Joko Widodo.

Pasalnya, sebanyak 12.000 pasukan banser NU yang hadir di venue memberikan penampilan marching band dengan membawakan lagu Maju Tak Gentar.

Penampilan tersebut sempat dibumbui intro lagu We Will Rock You. Hal tersebut ternyata menarik perhatian Presiden Joko Widodo.

Saat memberikan sambutan, Presiden Jokowi memberikan sanjungannya untuk barisan serba guna NU yang biasa ringan tangan membantu dalam segala kegiatan NU maupun kemasyararakatan.

“Saya kagum betul drumbandnya banser. Tadi yang dibawakan sempat lagunya ‘we will rock you’. Itu biasa yang biasa dinyanyikan queen,” kata Presiden Jokowi disambut gempita tepuk riuh para pasukan Banser.

“Sekarang banser sudah seneng queen,” lanjutnya memuji Banser.

Namun yang sempat menarik perhatin, dari penampilan marching band Banser tersebut, ada salah satu alatnya yang jebol. Alat yang rusak yang dimaksud adalah bass drum.

Saat dibawa tampil di hadapan Presiden, tampak bass drum tersebut berlubang dan terbuka menganga jebol. Namun hal tersebut tidak menghalangi penampilan mereka untuk menampilkan yang terbaik di puncak perayaan Satu Abad NU tersebut.

Penampilan banser yang dengan tegap mengikuti prosesi di tengah teriknya matahari pagi juga mendapatkan perhatian Presiden Jokowi. Ia memberikan motivasi pada Banser agar terus semangat mewujudkan NU yang membawa maslahat.

“Panasnya pagi ini adalah panas yang sehat karena vitamin D bagus untuk tingkatkan kekebalan tubuh,” tegas Jokowi.

“Atas nama rakyat indonesia. Saya sampaikan tasyakur atas peran NU untuk bangsa dan negara,” tandasnya.