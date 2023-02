Jadwal Liga Spanyo, 11 - 14 Februari, Hasil Klasemen - Top Skor, Link Live Streaming

Jadwal Liga Spanyol Laliga 2022/2023 matchday ke-21, Villareal vs Barcelona, Senin (13/2/2023). FOTO: Wonderkid Barcelona, Gavi

SURYA.co.id I Berikut jadwal Liga Spanyol 2022/2023 matchday ke-21 yang akan berlangsung Sabtu - Selasa, 11 - 14 Februari 2023 dan Kamis (16/2/2023).

Jadwal Matchday ke-21 akan dibuka duel Cadiz vs Girona, Jumat malam waktu setempat atau Sabtu (11/2/2023) pukul o3.00 WIB.

Di lanjutkan Sabtu (11/2/2022) malam, Almeria vs Real Betis pukul 22.15 WIB dan Sevilla vs Mallorca pukul 03.30 WIB.

Big Match:

Villareal vs Barcelona

Senin (13/2) - pukul 03.00 WIB

Pimpinan klasemen, Barcelona mendapat tantangan berat di matchday ke-21, dengan meladeni tuan rumah Villareal.

Duel Villareal vs Barcelona akan berlangsung SENIN 13 FEBRUARI pukul 03:00 WIB.

Barcelona sukses menjauh dari kejaran Real Madrid dengan jarak delapan poin di matchday ke-20.

Ini terjadi setelah Barcelona sukses memetik kemenangan 3 - 0 atas Sevilla.

Sementara Real Madrid secara mengejutkan kalah di kandang Mallorca dengan sekor 1 - 0.

Dengan hasil ini, Barcelona kokoh dipuncak klasemen dengan poin 53. Sedang Real Madrid di urutan kedua dengan poin 45.

Kini di matchday ke-21, Barcelona akan melakukan tarung di kandang Villreal, tim yang kini menempati peringkat ke-6 klasemen Liga Spanyol.

Villareal sedang dalam semangat meledak-ledak untuk memaksimalkan laga kandangnya guna naik klasemen.

Villareal dengan poin 31 hanya terpaut satu poin dari Rayo Vallecano yang berada di atasnya.

Menang melawan Barcelona akan mengerek posisinya satu peringkat, menyalip Rayo Vallecano, sekaligus lebih aman mendapatkan tiket Liga Eropa musim mendatang.

Elche vs Real Madrid

Kamis (16/2) - pukul 03.00 WIB

Real Madrid (AFP)

Real Madrid mengalami sial pada matchday ke-20 di kandang Mallorca.

Real Madrid yang menguasai permain sepanjang pertandingan, malah kalah 1 - 0.

Absennya striker Karim Benzema, membuat Real Madrid kehilangan sentuhan akhir yang mematikan.

Rodrygo yang mendapat tugas mengisi posisi striker gagal menjalankan tugas dengan baik.

