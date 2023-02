Ikuti Kenaikan Harga Beras, Cabai Rawit dan Bawang Merah di Magetan Sama-Sama Naik Rp 5.0000

SURYA.CO.ID, MAGETAN - Setelah harga beras bergerak naik sedikit, fluktuasi harga juga kembali dialami komoditas cabai rawit dan bawang merah yang sama-sama mengalami kenaikan di pasar tradisional Kabupaten Magetan.

Dari pantauan di Pasar Kabupaten Magetan, Minggu (5/2/2023), harga cabai rawit yang sebelumnya Rp 45.000 per KG, naik menjadi Rp 50.000 per KG. Sedangkan bawang merah yang semula Rp 40.000 per KG naik menjadi Rp 45.000 per KG. Artinya, dua komoditas tersebut sama sama naik sebesar Rp 5.000.

Kondisi tersebut diungkapkan oleh salah satu pedagang di Pasar Kabupaten Magetan, Suti, Minggu (5/2/2023). Menurut Suti, kenaikan terjadi karena cuaca buruk sehingga menimbulkan kerusakan pada tanaman. "Sehingga stok pasar sedikit. Cuma harga komoditas lainnya masih stabil," ujar Suti kepada SURYA.

Apalagi, lanjut Suti, Kabupaten Magetan bukan penghasil cabai rawit dan bawang merah, karena dua komoditas itu itu dipasok dari luar daerah seperti Kediri, Blitar, Nganjuk dan Brebes. "Kalaupun ada yang menanam di Kabupaten Magetan jumlahnya tidak banyak. Serta tidak mencukupi permintaan," ungkapnya.

Secara umum, kondisi cuaca yang terus hujan mengakibatkan banyak tanaman cabai rusak. Bawang merah juga belum saatnya panen namun kerap terguyur hujan.

Suti mengaku, naiknya harga cabai dan bawang merah juga berdampak kepada omzet penjualan. Karena daya konsumen jadi berkurang drastis.

"Biasanya pelanggan beli sekilo, sekarang beli setengah atau seperempat kilo. Seharusnya, harga cabai rawit dan bawang merah paling tinggi di angka Rp 20.000 hingga Rp 25.000. Semoga pemerintah hadir. Agar beban kebutuhan masyarakat tidak telalu berat, petani juga dapat untung," ujar Suti. ****