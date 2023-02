PERINGATAN Venna Melinda soal Maaf saat Ferry Irawan Ngotot Tak Lakukan KDRT, 'Nggak Mau Melupakan'

SURYA.CO. ID - Venna Melinda kembali memberi peringatan soal maaf melalui unggahan di Instagram pribadi miliknya.

Sejak kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT menimpa Venna Melinda, artis yang juga politikus itu tak pernah absen mengingatkan soal permintaan maaf lewat unggahan di Instagram miliknya.

Jika merujuk pada kasus yang dia hadapi saat ini, permintaan maaf yang dimaksud oleh Venna Melinda tentu saja ditujukan pada sang suami, Ferry Irawan.

Terbaru, Venna Melinda kembali menyinggung soal permintaan maaf di unggahan miliknya, Jumat (3/2/2022).

Dalam unggahan itu, Venna Melinda tampak cantik dan anggun mengenakan busana serba merah, dari kerudung hingga pakaian. Ibu Verrell Bramasta itu juga menyapukan lisptik berwarna senada di bibirnya.

Tak hanya soal potret Venna Melinda saja, dalam unggahan itu, dia menuliskan caption singkat soal permintaan maaf.

"Forgive but do not forget, or you will be hurt again. Forgiving changes the perspectives. Forgetting loses the lesson (my last Photo session, nov 2022)," terang Venna Melinda.

Unggahan ini seiring dengan pernyataan Ferry Irawan yang tetap ngotot tidak melakukan KDRT pada Venna Melinda.

Melansir Tribunnews, kuasa hukum Ferry Irawan, Jeffry Simatupang, mengatakan bahwa kliennnya tetap mengaku tidak pernah melakukan KDRT.

Bukti-bukti yang diberikan Ferry Irawan, disebutkan akan dibuktikan dalam pengadilan.

"Dari pernyataan yang Pak Ferry berikan kepada kami, tidak pernah terjadi dugaan KDRT, kita akan buktikan di pengadilan," ucap Jeffry Simatupang, pengacara Ferry saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (1/2/2023).

Pada kesempatan itu, Jeffry mengatakan saat ini Venna Melinda telah menutup pintu damai bagi kliennya.

Ferry sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka kasus KDRT karena laporan yang dilayangkan oleh Venna Melinda. Ia ditahan di Polda Jatim.

Ferry Irawan mengancam akan viralkan video syur Venna Melinda (Kolase Tribun Style, YouTube/ Trans TV Official)

"Sampai hari ini, seperti yang sudah diungkapkan oleh kuasa hukum Ibu V, mereka sudah menutup pintu perdamaian, kami akan fokus ke proses penegakan hukum," kata Jeffry.