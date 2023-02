Jemput Bola ke 44 Sekolah, Dispendukcapil Kota Kediri Kebut Perekaman e-KTP untuk Pelajar SMA

Kegiatan Dispendukcapil Kota Kediri menggelar Goes to School dengan mendatangi sekolah SMA/SMK/MA negeri dan swasta di Kota Kediri.

SURYA.CO.ID, KOTA KEDIRI - Kantor Dispendukcapil Kota Kediri masih terus menggelar Goes to School dengan mendatangi sekolah SMA/SMK/MA negeri dan swasta di Kota Kediri. Upaya ini untuk mempercepat dan mencapai target 100 persen kepemilikan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di Kota Kediri.

Syamsul Bachri, Kepala Dispendukcapil Kota Kediri mengungkapkan, sejak diluncurkan awal 2022 lalu, Layanan Dispendukcapil Goes to school disambut antusias pelajar dan terbukti mempercepat perekaman e-KTP.

Tahun ini kegiatan Goes to School menyasar sedikitnya 44 sekolah yang rencananya akan dikunjungi secara bertahap. "Layanan Dispendukcapil Goes to school terbukti dapat mencapai target 100 persen perekaman e-KTP di Kota Kediri. Wali Kota Kediri mengarahkan Dispendukcapil untuk melanjutkan dan terus meningkatkan kualitas pelayanan jemput bola ini," ujar Syamsul, Jumat (3/2/2023).

Dari hasil jemput bola hari pertama tercatat 56 siswa SMK PGRI 1 telah mengikuti perekaman e-KTP. "Kami telah menjalin kerjasama dengan Pemprov Jawa Timur melalui Cabang Dinas Pendidikan wilayah Kediri untuk menjaring data siswa di Kota Kediri yang telah mencapai usia 16 tahun keatas. Jumlah siswa yang melakukan perekaman, telah didaftarkan oleh sekolah masing-masing ke Dispendukcapil," jelasnya

Untuk siswa yang sudah berusia 17 tahun saat melakukan perekaman e-KTP, tidak perlu datang ke Dispendukcapil karena akan langsung menyerahkan KTP ke masing-masing sekolah untuk didistribusikan. Pengambilan bisa dikuasakan kepada orangtua atau saudara yang masih dalam satu Kartu Keluarga (KK).

“Bagi usia 17 tahun ke atas, begitu KTP tercetak, kita serahkan ke masing-masing sekolah. Sedangkan untuk usia 16 tahun ke atas yang sudah melakukan perekaman kita berikan bukti pengambilan. Karena yang bersangkutan masih usia sekolah, orangtuanya bisa mengambilkan ke Kantor Dispendukcapil dengan bukti foto copy KK dan bukti pengambilan,” tuturnya.

Syamsul berharap dengan layanan Dispendukcapil Goes to School cakupan identitas penduduk Kota Kediri tahun 2023 ini dapat mencapai 100 persen. *****