Jadwal Liga Italia, Sabtu - Rabu, Big Match: Inter vs AC Milan, 5 Data Prediksi, Klasemen - Top Skor

SURYA.co.id I Berikut jadwal Liga Italia 2022/2023 matchday ke-21 yang akan berlangsung Sabtu - Rabu (4 - 8 Februari 2023).

Liga Italia Matchday ke-21 akan dbuka duel Cremonese vs Lecce, Sabtu (4/2/2023) pukul 21.00 WIB.

Dilanjutkan laga seru AS Roma vs Empoli pukul 00.00 WIB dan Sassuolo vs Atalanta pukul 02.45 WIB (Minggu dini hari).



Big match

Inter Milan vs AC Milan

Senin (6/2/2023) - Pukul 02.45 WIB

Bentrok derbi Milan di kandang Inter Milan akan menjadi laga terpanas Liga Italia Serie A mactday ke-21.

Derbi Milan merupakan salah satu derbi terpanjang dan terpanas dalam liga sepak bola dunia, seperti halnya derbi Machester di Liga Inggris atau derbi Madrid di Liga Spanyol Laliga.

Jadwal Liga Italia 22/23, match day ke-21, Inter Milan vs AC Milan, Senin (6/2/2023). (twitter @acmilan)



Berikut fakta Inter Milan vs AC Milan



1. Kondisi terakhir Inter Milan dan AC Milan sedang berkebalikan.

Inter Milan dalam tren terus membaik. Kemenangan demi kemenangan berhasil di raih, hingga akhirnya masuk empat besar, bahkan telah nangkring di urutan kedua, di bawah Napoli.

Sebaliknya, AC Milan yang sempat beberapa pekan berada di urutan kedua, terus menurunkan dan puncaknya di matchday terakhir, terlempar dari empat besar atau zona Liga Champions.

2. Tujuh laga terakhir Inter Milan: 6 menang, 1 kalah

Inter Milan sukses memetik 18 poin dari tujuh laga terakhirnya, dengan memenangi 6 laga. Satu-satunya kelahan terjadi di kandang saat menjamu Empoli dengan skor 0 - 1 di matchday ke-19.

3. Tujuh laga terakhir AC Milan; Hanya sekali menang

AC Milan memang mendadak limbung saat measuki tahun 2023. Tujuh kali laga di berbagai ajang selama Januari 2023, AC Milan baru sekali memetik kemenangan, yaitu di laga perdana usai jeda Piala Dunia 2022, melawan Salarnitana dengan skor 1 - 2.

4. Dua pekan lalu takluk oleh Inter Milan di Final Super Cup Italia

Pertemuan terakhir Inter Milan vs AC Milan terjadi di Final Super Cup Italia 2023.

Bermain di kandang AC Milan, 19 Januari lalu, Inter Milan menang telak 0 - 3 dan menjadi juara Super Cup Italia 2023.

5. AC Milan alami tiga kekalahan dan terburuk

AC Milan kalah beruntun di tiga laga terakhirnya, termasuk duel Piala Super Cup melawan Inter Milan.

Dua kekalahan lain terjadi di Liga Serie A. Kalah dari Lazio 4 - 0 di matchday ke-19, lalu kalah memalukan di kandang dengan skor 2 -5 dari Sassuolo di matcday ke-20, Minggu (29/1/2023.

Dua kekalahan itu, menjadi kekalahan terburuk (dengan gol besar) AC Milan dalam satu dekade terakhir.

Akibat kekalahan beruntun ini AC Milan kini terlempar keluar dari zona Liga Champion atau uruta empat teratas klasemen.