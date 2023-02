MULAI 2 Februari 2023, Ini Jadwal Proliga 2023 Putaran II Seri 1 di GOR Tri Dharma Petrokimia Gresik

SURYA.CO.ID - Berikut informasi terbaru ajang Proliga 2023.

Proliga 2023 putaran II seri 1 sudah di depan mata.

Sebanyak 8 tim putra dan 6 putri bakal bersaing untuk ke babak final four Proliga 2023.

Adapun putaran II ini mulai berlangsung pada Kamis (2/2/2023).

Berlangsung di GOR Tri Dharma Petrokimia Gresik, seri pertama ini bakal rampung pada Minggu (5/2/2023).

Adapun tim putri Jakarta Pertamina Fastron kini berada di puncak klasemen.

Sementara pada sektor putra, ada Jakarta Bhayangkara Presisi yang menjadi juara putaran pertama.

Berikut jadwal selengkapnya.

Kamis 2 Februari 2023

Pukul 12:00 WIB: (Putri) - Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta BIN

Pukul 14:00 WIB: (Putra) - Jakarta STIN BIN vs Surabaya BIN Samator

Pukul 16:00 WIB: (Putra) - Kudus Sukun Badak vs Jakarta Bhayangkara Presisi

Pukul 18:30 WIB: (Putra) - Palembang Bank Sumsel Babel vs Jakarta LavAni Allo Bank

Jumat 3 Februari 2023

Pukul 14:00 WIB: (Putri) - Bandung bjb Tandamata vs Jakarta BIN

Pukul 16:00 WIB: (Putra) - Jakarta BNI 46 vs Surabaya BIN Samator

Pukul 18:30 WIB: (Putra) - Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta Bhayangkara Presisi

Sabtu 4 Februari 2023

Pukul 12:00 WIB: (Putri) - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Pertamina Fastron

Pukul 14:00 WIB: (Putra) - Jakarta LavAni Allo Bank vs Kudus Sukun Badak

Pukul 16:00 WIB: (Putri) - Bandung bjb Tandamata vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia

Pukul 18:30 WIB: (Putra) - Palembang Bank Sumsel Babel vs Jakarta STIN BIN

