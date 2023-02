Liga Inggris, Sabtu - Minggu, LIVE SCTV: Newcastle vs WU, Tottenham vs Mancity, Klasemen - Top Skor

SURYA.co.id I Berikut jadwal Liga Primer Inggris akhir pekan ini, Sabtu - Minggu (4 - 5 Februari 2023).

Liga primer Inggris akhir pekan ini akan dibuka pertandingan Chelsea vs Fullham, yang digelar Jumat (3/2/2023) waktu setempat atau pukul 03.00 Sabtu (4/2/2023) waktu Indonesia.

Selanjutnya Sabtu malam - dini hari Migggu akan digelar enam pertandingan.

Dimulai pukul 19.00 WIB, pimpinan klasemen Arsenal akan menjalani laga di kandang Everton, tim zona degradasi yang baru saja memecat pelatihnya, Frank Lampard.

Lalu pukul 22:00 WIB, Aston Villa akan menjamu Leicester City

Saat bersamaan Manchester United (MU) akan menjalani laga di markas Old Trafford menjamu Crystal Palace.

Sedang Liverpoool yang sedang berjuang menenukan performa terbaiknya, akan bertandang ke markas Wolverhampton.

Jadwal malam Minggu akan ditutup duel tim pangerann Arab Saudi, Newcastle United vs West Ham United.

Jadwal Liga Inggris Sabtu - Minggu, 4 - 5 Februari 2023, Man United vs Crystal Palace (Premierleague.com)



Siaran Langsung Liga Inggris

1. Semua pertandingan Liga Inggris bisa disaksikan di Champhion TV dan Live streming Vidio.com

2. LIVE REPORT, laporan pertandingan detik perdetik bisa diikuti di Livescore.com dan Livescore.google.com

3. LIVE SCTV

SCTV akan menayangkan dua pertandingan pilihan pekan ini. Kemungkinan dua pertandingan yang akan ditayangkan adalah:

SABTU 4 FEBRUARI - Pukul 00.30 WIB (Minggu dini hari)

Newcastle United vs West Ham United

MINGGu 5 FEBRUARI - 23.30 WIB

Tottenham Hotspur vs Manchester City

Jadwall Liga Inggris Sabtu - Minggu (4 - 5 Februari 2023), Tottenham Hotspur vs Mancity. Foto: Kapten dan bomber Tottenham Harry Kane akan adu tajam dengan mesin gol Mancity, Erling Haaland (Instagram: Harry Kane)

Jadwal Liga Inggris 2022/2023

SABTU - 04 FEBRUARI

03:00 - Chelsea vs Fulham

19:30 - Everton vs Arsenal

22:00 - Aston Villa vs Leicester City

22:00 - Brentford vs Southampton

22:00 - Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth

22:00 - Manchester United vs Crystal Palace

22:00 - Wolverhampton Wanderers vs Liverpool