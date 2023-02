Bupati dan Ribuan ASN Banyuwangi Kembali Geber Hari Belanja ke Pasar dan UMKM

SURYA.CO.ID, BANYUWANGI - Gerakan belanja di pasar rakyat dan UMKM yang dicetuskan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani sejak 2021, terus digelar.

Gerakan rutin yang dilaksanakan setiap bulan pada tanggal ‘cantik’ oleh ribuan ASN ini, hasilnya didonasikan kepada warga kurang mampu. Termasuk untuk balita stunting.

“Upaya peningkatan ekonomi terus kami lakukan. Selain ada program baru, beberapa program yang sudah kami gulirkan sebelumnya, yang efektif meningkatkan perekonomian warga terus kami lanjutkan. Seperti, gerakan belanja di pasar rakyat dan UMKM ini,” kata Bupati Ipuk, usai berbelanja di Pasar Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kamis (2/2/2023).

Gerakan Hari Belanja di Pasar Rakyat dan UMKM, telah berjalan sejak 4/4 atau 4 April 2021 dengan melibatkan ribuan ASN dan berbagai komunitas di Banyuwangi.

Gerakan ini digelar setiap bulan di tanggal cantik, seperti 1/1 (1 Januari), 2/2 (Februari), 3/3 (Maret).

Hasilnya disumbangkan kepada warga yang membutuhkan disesuaikan dengan kondisi. Misalnya, untuk membantu warga terdampak covid-19, korban banjir dan sebagainya. Dalam setiap tanggal 'cantik' tersebut, total transaksi yang didonasikan berkisar Rp 700 juta-Rp 900 juta.

“Selain menggerakkan perekonomian warga, gerakan ini juga membantu warga yang membutuhkan. Dengan gotong royong semacam ini semuanya akan menjadi lebih ringan,” ujar Bupati Ipuk.

Pada gerakan belanja yang digelar 2/2 atau 2 Februari 2023 tersebut, Bupati Ipuk keliling Pasar Karangrejo untuk belanja ragam bahan pangan bergizi tinggi. Bupati Ipuk tampak memborong aneka ikan, telur hingga sayur-mayur.

“Aksi kali ini fokus untuk penanganan stunting. kami belanja kebutuhan pangan bernutrisi tinggi untuk disumbangkan kepada bayi di bawah dua tahun (baduta) yang stunting, serta ibu hamil berisiko tinggi (bumil risti),” kata Bupati Ipuk.

Usai berbelanja kebutuhan pangan, Bupati Ipuk mengunjungi sejumlah balita stunting di wilayah Kelurahan Karangrejo.

Selain menyerahkan bantuan, Bupati Ipuk juga memastikan kondisi kesehatannya.

“Saya minta Puskesmas, dasawisma dan kader Posyandu terus memantau perkembangannya. Dampingi dan pantau terus kondisi mereka. Pastikan intervensi pangan bernutrisi yang kami berikan betul-betul dikonsumsi, sehingga kondisinya segera membaik,” kata Bupati Ipuk.

Bupati Ipuk menjelaskan, penanganan stunting di Banyuwangi dilakukan keroyokan secara gotong royong melibatkan berbagai pihak.

“Stunting bukan hanya menjadi tugas puskesmas dan Dinas Kesehatan, melainkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan berbagai elemen lainnya juga ikut terlibat karena stunting tidak hanya disebabkan masalah kesehatan, tapi bisa banyak faktor lainnya,” tegas Bupati Ipuk.

Untuk penanganan stunting, Pemkab Banyuwangi mengalokasikan Rp 7 miliar, untuk intervensi nutrisi bumil risti dan baduta stunting dari keluarga tidak mampu pada 2023.

“Intervensi ini dilakukan berdasarkan pada data keluarga terindentifikasi stunting yang lengkap by name, by address, berikut determinan penyebab, hingga jenis intervensi yang bisa dilakukan,” urai Bupati Ipuk.

Intervensi maupun monitoring yang dilakukan pemkab di-update secara real time melalui aplikasi Banyuwangi Tanggap Stunting oleh kader dasawisma dan posyandu yang tergabung dalam Tim Pendamping Keluarga (TPK).

Selain itu, Banyuwangi juga mengoptimalkan edukasi dan Konseling Pranikah bagi calon pasangan suami istri.