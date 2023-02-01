Lirik Sholawat

Lirik Ma Madda dan Artinya Bahasa Indonesia, Dilengkapi Teks Arab dan Latin

Inilah Lirik Ma Madda dan Artinya, lagu sholawat yang banyak dinyanyikan ulang oleh sejumlah penyanyi religi seperti Sabyan Gambus.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
zoom-inlihat foto Lirik Ma Madda dan Artinya Bahasa Indonesia, Dilengkapi Teks Arab dan Latin
TikTok
Ilustrasi - Lirik Ma Madda Li Khoiril Kholqi 

SURYA.CO.ID - Inilah Lirik Ma Madda dan Artinya, lagu sholawat yang banyak dinyanyikan ulang oleh sejumlah penyanyi religi seperti Sabyan Gambus.

Ma Madda Likhoiril Kholqi tengah viral di TikTok dengan tagar Lirik Sholawat.

Sebenarnya, Ma Madda Likhoiril adalah syair tentang keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT.

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Ma Madda Likhoiril Kholqi

مَا مَدَّ لِخَيْرِ الْخَلْقِ يَدَا أَحَدٌ إِلَّا وَ بِهِ سَعِدَا
فَلِذَاكَ مَدَدْتُ إِلَيْهِ يَدِي وَ بِذَلِكَ كُنتُ مِنَ السُّعَدَا

Maa madda likhoiril kholqi yadaa ahadun illaa wabihi sa’idaa
Falidzaaka madadtu ilaihi yadii wa bidzaalika kuntu minas-su’adaa


الله الله الله الله
الله الله لا إله إلا الله

Allahu Allahu Allahu Allahu
Allahu Allahu Laa Ilaaha Illallah


بَابٌ لِّلهِ سَمَا وَعَلَا , قَدْرًا وَامْتَازَ بِکُلٍّ عَلَا
وَالْکُلُّ بِدَعْوَتِهِ اتِّصَلَا , بِاللهِ وَحَازَ بِهِ الْمَدَدَا

Baabun lillaahi samaa wa, ‘alaa qodron wamtaaza bikullin ‘alaa


الله الله الله الله
الله الله لا إله إلا الله

Allahu Allahu Allahu Allahu
Allahu Allahu Laa Ilaaha Illallah


إِنِّی بِالْعُسْرِ وَبِالْيُسْرِ , بِحِمَاهُ اِلُوْذُ مَدَی الْعُمْرِ
وَاَقُوْلُ أَغِثْنِیْ يَاذُخِرِیْ , وَأَنِلْنِیْ مِنْ گفَيْكَ نَدَا

Innii bil’usri wa bilyusri, bihimaahu aluudzu madaal ‘umri
Wa aquulu aghitsnii yaa dzukhrii, wa anilnii min kafaika nadaa

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Lirik Ma Madda dan Artinya
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