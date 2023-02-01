Lirik Sholawat
Lirik Ma Madda dan Artinya Bahasa Indonesia, Dilengkapi Teks Arab dan Latin
Inilah Lirik Ma Madda dan Artinya, lagu sholawat yang banyak dinyanyikan ulang oleh sejumlah penyanyi religi seperti Sabyan Gambus.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
SURYA.CO.ID - Inilah Lirik Ma Madda dan Artinya, lagu sholawat yang banyak dinyanyikan ulang oleh sejumlah penyanyi religi seperti Sabyan Gambus.
Ma Madda Likhoiril Kholqi tengah viral di TikTok dengan tagar Lirik Sholawat.
Sebenarnya, Ma Madda Likhoiril adalah syair tentang keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT.
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Ma Madda Likhoiril Kholqi
مَا مَدَّ لِخَيْرِ الْخَلْقِ يَدَا أَحَدٌ إِلَّا وَ بِهِ سَعِدَا
فَلِذَاكَ مَدَدْتُ إِلَيْهِ يَدِي وَ بِذَلِكَ كُنتُ مِنَ السُّعَدَا
Maa madda likhoiril kholqi yadaa ahadun illaa wabihi sa’idaa
Falidzaaka madadtu ilaihi yadii wa bidzaalika kuntu minas-su’adaa
الله الله الله الله
الله الله لا إله إلا الله
Allahu Allahu Allahu Allahu
Allahu Allahu Laa Ilaaha Illallah
بَابٌ لِّلهِ سَمَا وَعَلَا , قَدْرًا وَامْتَازَ بِکُلٍّ عَلَا
وَالْکُلُّ بِدَعْوَتِهِ اتِّصَلَا , بِاللهِ وَحَازَ بِهِ الْمَدَدَا
Baabun lillaahi samaa wa, ‘alaa qodron wamtaaza bikullin ‘alaa
الله الله الله الله
الله الله لا إله إلا الله
Allahu Allahu Allahu Allahu
Allahu Allahu Laa Ilaaha Illallah
إِنِّی بِالْعُسْرِ وَبِالْيُسْرِ , بِحِمَاهُ اِلُوْذُ مَدَی الْعُمْرِ
وَاَقُوْلُ أَغِثْنِیْ يَاذُخِرِیْ , وَأَنِلْنِیْ مِنْ گفَيْكَ نَدَا
Innii bil’usri wa bilyusri, bihimaahu aluudzu madaal ‘umri
Wa aquulu aghitsnii yaa dzukhrii, wa anilnii min kafaika nadaa
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