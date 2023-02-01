Lirik Adfaita yang Sempat Viral, Berisi Permohonan Akhlak Baik
Berikut lirik Adfaita, yang sempat viral di TikTok, dengan tagar sholawat.
Penulis: Arum Puspita | Editor: Adrianus Adhi
SURYA.CO.ID - Berikut lirik Adfaita, yang sempat viral di TikTok, dengan tagar sholawat.
Syairnya bermakna doa kepada Allah SWT agar memiliki akhlak atau perilaku yang baik, seperti Nabi Muhammad SAW.
Lirik Adfaita
اَضْفَيْتَ عَلَى الْحُسْنِ الْعَبْقَا - فَالْوَرْدُ تَضَوَّعَ واعْتَنَقَا
حَسِّنْ يَارَبُّ لَنَا الخُلُقَا - طَهِرْهُ فَلَايَحْوَى نَزَقَا
اَضْفَيْتَ عَلَى الْحُسْنِ الْعَبْقَا - فَالْوَرْدُ تَضَوَّعَ واعْتَنَقَا
حَسِّنْ يَارَبُّ لَنَا الخُلُقَا - طَهِرْهُ فَلَايَحْوَى نَزَقَا
وَاجْعَلْهُ يُقَلِّدُ فِى حَبْرٍ - لِلْهَادِ فِى حُسْنِ لالخُلُقَا
حَسِّنْ يَارَبُّ لَنَا الخُلُقَا - فَالْعَبْدُ بِاَخُلَاقٍ سَبَقَا
فِى جَنَّةِخُلْدِ مَّقْعَدُهُ - فِى قُرْبِكَ أَحْمَدُمُلْتَحِقَا
مَن كَانَ لَهُ خُلُقٌ حَسَنٌ - سَيَكُوْنُ الْاَقْرَبَ فِى الرُّفَقَا
كَمْ اَثْنَى اللهُ عَلَى خُلْقٍ - فِى اَحْمَدَ اَصْدَ قِ مَنْ صَدَقَ
قَدْاَدَّبَ رَبِي مُرْسَلهُ - هُوَاَكْرَمْ مَنْ رَبِّي خَلَقَ
هُوَرَحْمَةُاُمَّتِهِ اَبَدًا - وَسِرَاجُ انُّوْرِ قَدِئتَلَقَا
خُلُقُ الْقُرْاَنِ شَمِيْلَتُهُ - فَضْلُ الرَّمْمَنُ بَهِ رُزِقَا
Adfaita Latin
Adfaita 'alal husnil 'abaqo
Falwardu tadhowwa'a wa' tanaqo
Hassin yaa robbu lanal khuluqo
Thohir hu fala yahwi nazaqo
Adfaita 'alal husnil 'abaqo
Falwardu tadhowa'a wa' tanaqo
Hassin yaa robbu lanal khuluqo
Thohir hu fala yahwi nazaqo
Waj'alhu yuqollidu fii shobri
Lil-hadi fii husnil khuluqo
Hassin yaa robbu lanal khuluqo
Fal'abdu bi akhlaaqin sabaqo
Adfaita alal husnil 'abaqo
Falwardu tadhowwa'a wa' tanaqo
Hassin yaa robbu lanal khuluqo
Thohirhu fala yahwi nazaqo