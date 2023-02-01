Lirik Adfaita yang Sempat Viral, Berisi Permohonan Akhlak Baik

Berikut lirik Adfaita, yang sempat viral di TikTok, dengan tagar sholawat.

Penulis: Arum Puspita | Editor: Adrianus Adhi
zoom-inlihat foto Lirik Adfaita yang Sempat Viral, Berisi Permohonan Akhlak Baik
Canva
Ilustrasi - Lirik Adfaita lengkap Artinya 

SURYA.CO.ID - Berikut lirik Adfaita, yang sempat viral di TikTok, dengan tagar sholawat.

Syairnya bermakna doa kepada Allah SWT agar memiliki akhlak atau perilaku yang baik, seperti Nabi Muhammad SAW.

Lirik Adfaita 

اَضْفَيْتَ عَلَى الْحُسْنِ الْعَبْقَا - فَالْوَرْدُ تَضَوَّعَ واعْتَنَقَا
حَسِّنْ يَارَبُّ لَنَا الخُلُقَا - طَهِرْهُ فَلَايَحْوَى نَزَقَا

اَضْفَيْتَ عَلَى الْحُسْنِ الْعَبْقَا - فَالْوَرْدُ تَضَوَّعَ واعْتَنَقَا
حَسِّنْ يَارَبُّ لَنَا الخُلُقَا - طَهِرْهُ فَلَايَحْوَى نَزَقَا

وَاجْعَلْهُ يُقَلِّدُ فِى حَبْرٍ - لِلْهَادِ فِى حُسْنِ لالخُلُقَا
حَسِّنْ يَارَبُّ لَنَا الخُلُقَا - فَالْعَبْدُ بِاَخُلَاقٍ سَبَقَا

فِى جَنَّةِخُلْدِ مَّقْعَدُهُ - فِى قُرْبِكَ أَحْمَدُمُلْتَحِقَا
مَن كَانَ لَهُ خُلُقٌ حَسَنٌ - سَيَكُوْنُ الْاَقْرَبَ فِى الرُّفَقَا

كَمْ اَثْنَى اللهُ عَلَى خُلْقٍ - فِى اَحْمَدَ اَصْدَ قِ مَنْ صَدَقَ
قَدْاَدَّبَ رَبِي مُرْسَلهُ - هُوَاَكْرَمْ مَنْ رَبِّي خَلَقَ

هُوَرَحْمَةُاُمَّتِهِ اَبَدًا - وَسِرَاجُ انُّوْرِ قَدِئتَلَقَا
خُلُقُ الْقُرْاَنِ شَمِيْلَتُهُ - فَضْلُ الرَّمْمَنُ بَهِ رُزِقَا

Adfaita Latin

Adfaita 'alal husnil 'abaqo
Falwardu tadhowwa'a wa' tanaqo
Hassin yaa robbu lanal khuluqo
Thohir hu fala yahwi nazaqo

Adfaita 'alal husnil 'abaqo
Falwardu tadhowa'a wa' tanaqo
Hassin yaa robbu lanal khuluqo
Thohir hu fala yahwi nazaqo

Waj'alhu yuqollidu fii shobri
Lil-hadi fii husnil khuluqo
Hassin yaa robbu lanal khuluqo
Fal'abdu bi akhlaaqin sabaqo

Adfaita alal husnil 'abaqo
Falwardu tadhowwa'a wa' tanaqo
Hassin yaa robbu lanal khuluqo
Thohirhu fala yahwi nazaqo

Halaman selanjutnya
Halaman
123
Tags
lirik Adfaita
SURYA.co.id
Lirik Sholawat Adfaita
surabaya.tribunnews.com

  • Tribun Shopping

    5 Rekomendasi Sandwich Toaster, Mudah Bikin Roti Isi Lezat dan Kematangan Tepat

    5 Rekomendasi Sandwich Toaster, Mudah Bikin Roti Isi Lezat dan Kematangan Tepat

    5 Rekomendasi Handphone Infinix dengan Memori RAM 8 GB, Siap Diajak Multitasking

    5 Rekomendasi Handphone Infinix dengan Memori RAM 8 GB, Siap Diajak Multitasking

    5 Rekomendasi Skincare dari ElsheSkin dengan Harga Spesial 2.2 di Shopee, Jangan Sampai Kehabisan

    5 Rekomendasi Skincare dari ElsheSkin dengan Harga Spesial 2.2 di Shopee, Jangan Sampai Kehabisan

    5 Rekomendasi Laptop Premium dari ASUS yang Rilis di Tahun 2022

    5 Rekomendasi Laptop Premium dari ASUS yang Rilis di Tahun 2022

    Review BNB barenbliss Korean Bloomatte Start-Over Concealer, Ampuh Samarkan Mata Panda

    Review BNB barenbliss Korean Bloomatte Start-Over Concealer, Ampuh Samarkan Mata Panda

    • Baca Juga
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    TANAH TEPI JALAN DEKAT DARI BANK BCA PUSAT PASURUAN KOTA
    TANAH TEPI JALAN DEKAT DARI BANK BCA PUSAT PASURUAN KOTA
    Rp3,5 Milyar
    Jawa Timur, Pasuruan Kota
    rumah sukoharjo bendosari rumah murah sukoharjo rumah kota sukoharjo perumahan sukoharjo kota
    rumah sukoharjo bendosari rumah murah sukoharjo rumah kota sukoharjo perumahan sukoharjo kota
    Rp195.000.000
    Jawa Tengah, Sukoharjo
    Tanah Kavling Di Cipocok Serang Banten
    Tanah Kavling Di Cipocok Serang Banten
    Rp850.000
    Banten, Serang Kota
    Tanah Pacet Dekat Mini Park Pacet Mojokerto Cocok Untuk Kavling
    Tanah Pacet Dekat Mini Park Pacet Mojokerto Cocok Untuk Kavling
    Rp1,9 Milyar
    Jawa Timur, Mojokerto
    Pasang Penangkal Petir Gedung Terdekat Di Banjarwangi ~ Banyuresmi Kabupaten Garut
    Pasang Penangkal Petir Gedung Terdekat Di Banjarwangi ~ Banyuresmi Kabupaten Garut
    Rp2.000.000
    Jawa Barat, Garut
    Produsen Segel Meter PLN/PDAM | Segel Double Lock Berkualitas Amuntai, WA : 0813-3355-9012
    Produsen Segel Meter PLN/PDAM | Segel Double Lock Berkualitas Amuntai, WA : 0813-3355-9012
    Rp1.500
    Kalimantan Selatan, Hulu Sungai Utara
    PREMIX AYAM MEMBANTU PERTUMBUHAN AYAM BROILER PROBOLINGGO
    PREMIX AYAM MEMBANTU PERTUMBUHAN AYAM BROILER PROBOLINGGO
    Rp250.000
    Jawa Timur, Probolinggo
    Tanah Pacet Dekat Mini Park Pacet Mojokerto Cocok Untuk Kavling
    Tanah Pacet Dekat Mini Park Pacet Mojokerto Cocok Untuk Kavling
    Rp1,9 Milyar
    Jawa Timur, Mojokerto
    Jasa sesot wc termurah tlogosari pedurungan genuk
    Jasa sesot wc termurah tlogosari pedurungan genuk
    Rp150.000
    Jawa Tengah, Semarang Kota
    Tanah Pacet Dekat Mini Park Pacet Mojokerto Cocok Untuk Kavling
    Tanah Pacet Dekat Mini Park Pacet Mojokerto Cocok Untuk Kavling
    Rp1,9 Milyar
    Jawa Timur, Mojokerto
    TANAH+BANGUNANNYA DI PERUMAHAN PONDOK SEJATI INDAH PASURUAN KOTA
    TANAH+BANGUNANNYA DI PERUMAHAN PONDOK SEJATI INDAH PASURUAN KOTA
    Rp475.000.000
    Jawa Timur, Pasuruan Kota
    Rekomendasi PSG TKJ
    Rekomendasi PSG TKJ
    Rp2.500.000
    Jawa Timur, Malang Kota
    KONSULTAN PAJAK MURAH MALANG
    KONSULTAN PAJAK MURAH MALANG
    Rp1.000.000
    Jawa Timur, Malang Kota
    Jasa Bangun Rumah Blitar
    Jasa Bangun Rumah Blitar
    Rp2.750.000
    Jawa Timur, Blitar Kota
    Supplier Panel Ats Asco Depok BERKUALITAS, (0851-7236-1020)
    Supplier Panel Ats Asco Depok BERKUALITAS, (0851-7236-1020)
    Rp2.000.000
    Jawa Barat, Bekasi Kota
    TERBARU!! T-SHIRT POLOS BANDUNG KAOS OBLONG
    TERBARU!! T-SHIRT POLOS BANDUNG KAOS OBLONG
    Rp45.000
    Jawa Barat, Bandung
    Jasa impor sperpat mobil dan motor
    Jasa impor sperpat mobil dan motor
    Rp210.000
    DKI Jakarta, Jakarta Timur
    WA 0811-3788-288, Toko Almari Baju Besi Murah di Malang
    WA 0811-3788-288, Toko Almari Baju Besi Murah di Malang
    Rp2.500.000
    Jawa Timur, Malang Kota
    Produksi Pintu Harmonika Blitar 0821-3274-0001
    Produksi Pintu Harmonika Blitar 0821-3274-0001
    Rp850.000
    Jawa Timur, Blitar
    Jam Tangan Alexandre Christie Original 8590 Gold Unisex Bekas Mulus - Jakarta Timur
    Jam Tangan Alexandre Christie Original 8590 Gold Unisex Bekas Mulus - Jakarta Timur
    Rp450.000
    DKI Jakarta, Jakarta Timur
    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved
    About Us
    Help
    Privacy Policy
    Pedoman Media Siber
    Terms of Use
    Contact Us
    Redaksi
    Info iklan