BIODATA Deris Nagara Mahasiswa Indonesia: Jabat Presiden BEM di Columbia University, Eks Boyband

SURYA.CO.ID - Berikut biodata Deris Nagara, mahasiswa Indonesia yang kini menjabat jadi Presiden BEM di Columbia University.

Prestasi Deris Nagara terus bertambah setiap tahunnya. Setelah menjadi perwakilan Indonesia dalam ASEAN-Korea Political Security Forum 2021, kini pria kelahiran 1997 itu dikabarkan menjabat sebagai Presiden BEM di Columbia University.

Deris Nagara dikabarkan menjadi presiden BEM di School of International and Public Affairs (SIPA) Columbia University, New York, Amerika Serikat.

Kabar mengenai Deris Nagara terpilih menjadi presiden BEM Columbia University, awalnya disampaikan langsung melalui unggahan di Instagram pribadinya.

Deris Nagara tampak membagikan video singkat berupa pengalamannya menjadi presiden BEM Indonesia pertama di Columbia University, beberapa waktu lalu.

Dalam video singkat itu, Deris Nagara mengungkapkan bahwa dia sangat bangga karena bisa terpilih menjadi presiden BEM di kampus bergengsi dunia.

"Bangga dan bersyukur memimpin mahasiswa dari berbagai belahan dunia di kampus top dunia. Bisa terus dedikasi dalam pemberdayaan pemuda dan pengembangan komunitas,"

Dari segala pengalaman yang dia dapat saat menjadi presiden BEM, Deris Nagara mengaku kini lebih mengetahui tentang makna Unity in Diversity.

Lalu siapa sosok Deris Nagara? Simak biodata lengkapnya.

Biodata Deris Nagara

Melansir beberapa sumber, Deris Nagara adalah pria asal Ciamis kelahiran 4 Mei 1997.

Deris Nagara sempat menjadi member boyband asal Indonesia, The Galaxy, dan berperan sebagai face of group.

Namun, karena dia harus melanjutkan pendidikannya di luar negeri, maka Deris Nagara memilih meninggalkan kariernya.

Sementara itu, melansir president.ac.id, Deris Nagara pernah menjadi perwakilan Indonesia dalam ASEAN-Korea Political Security Forum 2021 yang diselenggarakan secara hybrid oleh Asia Exchange Association (AEA) di Busan, Korea Selatan (Korsel).