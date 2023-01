Harga Beras di Banyuwangi Naik Tipis Akibat Panen Lesu, Konsumen Pun Ngirit Membeli ke Eceran 1 KG

SURYA.CO.ID, BANYUWANGI - Menurunnya pasokan beras di beberapa daerah mulai berimbas pada naiknya harga, termasuk di Banyuwangi. Di beberapa toko dan pasar, harga beras mengalami kenaikan tipis, baik kualitas medium maupun premium, namun sudah berpengaruh pada penjualan.

Harga beras mulai merambat naik sejak awal Desember 2022 dan mencapai puncaknya pada akhir Januari 2023. Kenaikan beras di Banyuwangi hanya Rp 1.000 per KG.

Hasan, pedagang sembako di Jalan Surati, menjelaskan, harga beras medium saat ini berada di kisaran Rp 12.000 per KG, sedangkan dua bulan lalu masih Rp 11.000 per KG. Sementara untuk beras premium, harganya juga naik dari Rp 12.000 menjadi Rp 13.000 per KG.

"Jadi kalau dulu uang yang sama bisa dapat beras premium, sekarang dapatnya beras medium," kata Hasan, Senin (30/1/2023).

Hasan mengatakan, kenaikan harga beras terjadi bertahap. Kenaikan paling tinggi terjadi selama sepekan terakhir. "Untuk minggu ini saja, sudah naik Rp 300 sampai Rp 400 per KG," lanjutnya.

Meski harga naik, Hasan menyebut, pasokan kebutuhan pangan itu ke toko-toko sembako di Banyuwangi masih lancar. Hanya saja, banyak konsumen mulai menyiasati pembelian beras. Mereka yang awalnya membeli kemasan 5 KG, kini beralih ke eceran Rp 1 KG.

Dampaknya, penjualan beras harian di toko milik Hasan menurun sekitar 10 persen. Menurut informasi dari para penyuplai beras, naiknya harga komoditas tersebut dipengaruhi kegagalan panen di sejumlah daerah akibat cuaca.

"Beberapa penyuplai sudah mulai mengeluh susah mencari gabah karena sekarang belum panen juga," lanjutnya. *****