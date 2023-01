SEDANG BERLANGSUNG Piala F Liga Inggris, Brighton v Liverpool, Live Skor - Live Streaming

Jadwal Piala FA, Brighton vs Liverpool malam ini, Minggu (29/1/2023).

SURYA.co.id - Berikut jadwal Piala FA Liga Inggris yang berlangsung malam ini, Minggu (29/1/2023).

Malam ini berlangsung tiga pertandingan, terdiri Brighton & Hove Albion vs Liverpool, Stoke City vs Stevenage, dan Wrexham vs Sheffield United

Duel Brigton vs Liverpool paling menjadi sorotan dalam pertandingan Piala FA Inggris.

Dua pekan lalu, Liverpool dibantai di kandang Brighton dengan skor 3 - 0 di ajang Liga Primer Inggris 2022/2023.

Kini, Liverpool kembali bertandang ke markas Brighton di Piala FA Inggris, Minggu (29/1/2023).

Pertandingan telah dimulai, kick-off pukul 20.30 WIB.



>>>>>>>LINK LIVE STREAMING

>>>>>>>>LINK LIVE SCORE



Line-up Brighton vs Liverpool

BRIGHTON & HOVE ALBION: 4-2-3-1

23Jason Steele

2Tariq Lamptey

5Lewis Dunk

4Adam Webster

30Pervis Estupinan

10Alexis MacAllister

13Pascal Gross

7Solly March

28Evan Ferguson

22Kaoru Mitoma

18Danny Welbeck



LIVERPOOL: 4-3-3

19Harvey Elliott

18Cody Gakpo

11Mohamed Salah

8Naby Keita

43Stefan Bajcetic

6Thiago

26Andy Robertson

2Joe Gomez

5Ibrahima Konate

66Trent Alexander-Arnold

1Alisson

Jadwal Piala FA Inggris Minggu (29/1/2023)

MINGGU 29 JANUARI

20:30 - Brighton & Hove Albion vs Liverpool

21:00 - Stoke City vs Stevenage

23:30 - Wrexham vs Sheffield United

SELASA 31 JAN

02:45 - Derby County vs West Ham United

RABU - 1 FEBRUARI

02:45 - Birmingham City vs Blackburn Rovers