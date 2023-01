SEDANG BERLANGSUNG Liga Italia, Milan vs Sassuolo, Juve Menyusul, Link Live Skor - Streaming'

SURYA.co.id I Berikut jadwal liga Italia matchday ke-20, Minggu (29/1/2023) malam ini hingga dini hari Senin (30/1/2023).

AC Milan akan menjalani laga matchday ke-20 di kandang, menjamu Sassuolo, malam ini Minggu (29/1/2023) kick of pukul 18.30 WIB.

AC Milan baru saja mengalami dua pukulan beruntun.

Pertama, pekan lalu mereka ditekuk Lazio dengan skor 4 - 0, yang merupakan rekor kekalahan terburuknya sejak 1993.

Pukul berikutnya, AC Milan baru saja tergeser dari posisi urutan dua klasemen oleh seteru abadinya, Inter Milan yang baru memenangi laga matchday ke-20 melawan Cremonese.

AC Milan kini di posisi ketiga dengan poin 38, terpaut cuma dua poin dari Inter Milan dan berjarak 12 poin dari Napoli, yang memimpin klasemen dengan 50 poin.

Malam ini lewat laga kandang, AC Milan berpeluang besar untuk memetik poin penuh sebagai pelipur lara atas kekalahan dari memalukan dari Lazio, sekaligus untuk mengambil alih kembali posisi runner-up dari Inter Milan.

Peluang AC Milan memenangi laga sangat terbuka. Selain faktor menjadi tuan rumah dengan dukungan penuh penggemarnya, musuh yang dihadapinya, Sassuolo musim ini sedang carut marut prestasinya.

Berbeda dengan musim lalu, yang tampil garang dan dikenal sebagai pembunuh raksasa, musim ini Sassuolo bak kehilangan energinya.

Musim ini hingga 19 kali pertandingan, Sassuolo hanya mampu memetik empat kemenangan dan 5 draw. Sisanya, 10 pertandingan kalah.

Rekor tandang Sassuolo juga sangat buruk. Sepanjang musim ini baru sekali memetik kemenangan.

Line-up AC Milan vs Sassuolo

AC MILAN: 4-2-3-1

1Ciprian Tatarusanu (KIPER)

2Davide Calabria

20Pierre Kalulu

46Matteo Gabbia

19Theo Hernandez

33Rade Krunic

8Sandro Tonali

56Alexis Saelemaekers

90Charles De Ketelaere

12Ante Rebic

9Olivier Giroud

SASSUOLO 4-3-3

45Armand Lauriente

92Gregoire Defrel

10Domenico Berardi

23Hamed Junior Traoré

14Pedro Obiang

16Davide Frattesi

6Rogerio

3Riccardo Marchizza

28Martin Erlic

44Ruan

47Andrea Consigli (KIPER)

LINK Live Streaming Liga Italia

LINK LIve score

Jadwal LIga Italia Serie A malam ini, Minggu (29/1) hingga dini hari Senin (30/1).



MINGGU 29 JAN

02:45 - Atalanta vs Sampdoria

18:30 - AC Milan vs Sassuolo

21:00 - Juventus vs Monza

00:00 - Lazio vs Fiorentina

SENIN 30 JAN

02:45 - Napoli vs Roma

02:45 - Udinese vs Verona