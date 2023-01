LIVE SKOR, AC Milan vs Sassuolo: Wouw Menit 25, Sassuolo Unggul 2 - 1

SURYA.co.id I Berikut hasil sementara pertandingan Liga Italia matchday ke-20 antara AC Milan vs Sassuolo yang sedang berlangsung Minggu (29/1/2023)

Kick-off dilakukan tepat 18.30 WIB. Tim tamu Sassuolo tampil mengejutkan. Mereka jual beli serangan dengan tuan rumah AC Milan yang memiliki materi pemain bertabur bintang.

Pertandingan berjalan seimbang. Di pantau SURYA dari Livescore.com, statistik menunjukkan ball possesion berjalan seimbang. AC Milan menguasai bola 52 persen berbanding 48 persen untuk tim tamu.

Tuan rumah AC Milan kemudian dikejutkan dengan gol Sassuolo menit ke-19 yang dicetak dengan mudahh Gregoire Defrel.

Di awali dengan sebuah kreasi tujukan jantung pertahanan yang dilakukan Domenico Berardi.

Berardi kemudian memberikan operan pada Defrel yang berdiri di depan gawang dan luput dari kawalan.

Defrel tunggul menceploskan bola dengan mudah.

Hanya tiga menit berselang, AC Milan kembali dibuat melongo dengan lahirnya gol kedua Sassulo di menit 22 melalui David Frattesi.

Lagi - lagi Domenico Berardi yang mengawali serangan berbahaya.

Ia menggocek bola memasuki area pertahanan AC Milan. Ia kemudian menyodorkan umpan, yang disambut dengan tendangan kaki kanan Davide Frattesi dan gol.



AC Milan memperkecil skor lewat Olivier Goroud di menit 24.

Jika kekalagan bertahan hingga akhir pertandingan, ini akan menjadi pukulan ketiga secara beruntun bagi AC Milan.

Sebelumnya, pekan lalu mereka ditekuk Napoli dengan skor 4 - 0, yang merupakan rekor kekalahan terburuknya sejak 1993.

Lalu pukulan berikutnya, AC Milan tergeser dari posisi urutan dua klasemen oleh seteru abadinya, Inter Milan yang baru memenangi laga matchday ke-20 melawan Cremonese.

AC Milan kini di posisi ketiga dengan poin 38, terpaut cuma dua poin dari Inter Milan dan berjarak 12 poin dari Napoli, yang memimpin klasemen dengan 50 poin.



Line-up AC Milan vs Sassuolo



AC MILAN: 4-2-3-1

1Ciprian Tatarusanu (KIPER)

2Davide Calabria

20Pierre Kalulu

46Matteo Gabbia

19Theo Hernandez

33Rade Krunic

8Sandro Tonali

56Alexis Saelemaekers

90Charles De Ketelaere

12Ante Rebic

9Olivier Giroud

SASSUOLO 4-3-3

45Armand Lauriente

92Gregoire Defrel

10Domenico Berardi

23Hamed Junior Traoré

14Pedro Obiang

16Davide Frattesi

6Rogerio

3Riccardo Marchizza

28Martin Erlic

44Ruan

47Andrea Consigli (KIPER)

