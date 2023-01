Harga Beras di Magetan Naik Bertahap Akibat Pasokan Berkurang, Pemda Didesak Gulirkan Operasi Pasar

SURYA.CO.ID, MAGETAN - Meski bulan puasa masih lama, pergerakan kenaikan harga komoditas mulai terjadi di pasar tradisional di Kabupaten Magetan. Kenaikan harga terutama terjadi pada komoditas beras dari berbagai jenis, yang dipengaruhi berkurangnya pasokan sejak akhir tahun 2022 lalu.

Pantauan SURYA, Minggu (29/1/2023), harga beras di Kabupaten Magetan memang mengalami kenaikan. Meski selisihnya sedikit, kenaikan itu tetap mempengaruhi daya beli masyarakat. Di Pasar Sayur Magetan misalnya, kenaikan harga beras semua jenis tercatat antara Rp 2.000 hingga Rp 3.000 per KG.

Pedagang Beras Pasar Sayur, Tri Purwati menerangkan, beras jenis Ir 64 yang sebelumnya Rp 9.500 per KG, sudah naik menjadi Rp 11.000 per KG. Kemudian beras Ir 64 super yang sebelumnya Rp 10.500, naik menjadi Rp 12.000 per KG.

Sedangkan untuk beras Bengawan, lanjutnya, mengalami kenaikan dari Rp 10.000 menjadi Rp 12.000 per KG. Kenaikan harga terjadi sejak Desember 2022 secara bertahap. "Sejak Desember 2022 lalu pasokan beras ke pasar mulai berkurang. Sehingga harga beras terus naik," terang Purwati, Minggu (29/1/2023).

Ia dan para pedagang berharap, pemerintah segera mengadakan operasi pasar supaya harga beras dan kebutuhan pokok lainnya tidak terus naik. "Bila tidak akan memicu inflasi tahun ini," tandasnya.

Hal ini menjadi perhatian kalangan DPRD setempat. Komisi B pun mendorong pemerintah segera turun tangan menyelesaikan perubahan harga beras itu. Ketua Komisi B, Hari Gitoyo menilai, kondisi ini selalu terjadi berulang dan seharusnya pemda mengevaluasi situasi ini.

"Ketika petani sudah tidak memiliki gabah, harga beras mahal. Jadi yang menikmati keuntungan bukan petani tetapi malah pedagang. Begitu panen, harga beras turun," kata Gito, Minggu (29/1/2023).

Hari mengutip pernyataan Menteri Perdagangan (Mendag) bahwa tidak apa-apa harga beras naik sedikit asalkan petaninya sejahtera. Namun ia menilai bahwa pernyataan tersebut tidak tepat.

"Ungkapan itu tidak melihat kondisi sekarang. Yang jelas petani saat ini tidak punya beras karena belum panen. Pedaganglah yang justru menikmati mahalnya harga beras sekarang ini," jelasnya.

Politisi Demokrat tersebut menegaskan, pemerintah harus segera hadir jangan sampai harga beras yang mahal hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. "Petani juga ikut sejahtera dengan menjamin kestabilan harga gabah pasca panen nanti," tegasnya.

Anggota Komisi B, Nahar Mukti Ali juga meminta Satgas Pangan benar-benar terjun ke pasar untuk mencemati kondisi sebenarnya. Karena dengan turun ke pasar, maka satgas bisa mengetahui bagaimana kondisi harga dan bagaimana solusinya.

"Sebaiknya satgas turun ke pasar untuk menggelar operasi beras murah. Ini urgent sekali, karena dari data BPS 2022, penyumbang inflasi tertinggi adalah kenaikan beras. Satgas pangan seharusnya menertibkan harga beras sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan Bulog," pungkas Nahar. *****