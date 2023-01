CURHAT Jimin BTS saat Kerja Sama Bareng Taeyang BIGBANG, Akui Tertekan Bertemu Idola Sejak Remaja

Baru-baru ini, video behind the scena pemotretan single "Vibe" kolaborasi Jimin BTS dan Taeyang BIGBANG, baru saja diunggah di Youtube BANGTANTV.

SURYA.CO.ID - Baru-baru ini, video behind the scena pemotretan single "Vibe" kolaborasi Jimin BTS dan Taeyang BIGBANG, baru saja diunggah di kanal Youtube BANGTANTV.

Dalam video tersebut, menceritakan bagaiman Jimin BTS bertemu dengan Taeyang BIGBANG, yang mana merupakan idolanya sejak masih remaja. Juga menjadi motivasinya untuk menjadi seorang idol.

Awalnya, Jimin BTS mengaku sangat gugup bertemu dengan Taeyang BIGBANG.

"Aku selalu menceritakan tentangmu (Taeyang) pada penggemarku," terang Jimin.

Karena ini adalah project solo pertama BTS tidak bersama member lainnya, dia mengaku merasa cukup mendapatkan tekanan.

"Ini adalah pertama kalinya aku bekerja sama dengan artis lain yang bukan anggotaku sendiri, jadi aku merasa banyak mendapatkan tekanan. Ini (project solo) adalah tantangan terbesar bagiku, juga anggota lain yang sudah melakukannya. Juga karena Taeyang adalah artis yang luar biasa. Saya bertekad melakukan yang terbaik," jelasnya.

Jimin BTS Bakal Rilis Album Solo?

Jimin BTS dikabarkan bakal melakukan debut solo dengan merilis album pada Februari 2023 mendatang.

Kabar ini seperti yang disiarkan oleh beberapa media Korea Selatan, Senin (16/1/2023).

Saat ini, Jimin BTS disebut tengah melakukan persiapan untuk merilis album solo pertamanya.

Kabar ini, tentu disambut penggemar dengan suka cita. Mereka juga dibuat penasaran dengan genre apa yang akan ditampilkan oleh Jimin BTS, mengingat dia memiliki vokal yang cukup unik.

Meski begitu, kabar ini belum resmi dikonfirmasi Big Hit Music, selaku agensi dari Jimin BTS.

Melansir Instagram @panncafe, Jimin BTS dinilai mampu memikat penggemar di seluruh dunia dengan nadanya yang unik.

Sebelumnya, Jimin BTS sempat didapuk untuk mengisi OST drama tvN "Our Blues" dengan judul "With You" bersama Ha Sungwoon tahun lalu.

Jimin BTS juga memiliki lagu sendiri berjudul "Friend", yang disertifikasi emas oleh Asosiasi Industri Rekaman dari Jepang, dan anggota grup yang sama Jin, V, Bersama dengan Jungkook, ia menunjukkan kemampuan bermusiknya melalui 'Bad Decisions' bekerja sama dengan Snoop Dogg dan Benny Blanco.

Baru-baru ini, ia berpartisipasi dalam menampilkan Taeyang, sebuah lagu baru dari grup BigBang, dan menjadi topik hangat.

