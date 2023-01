Jadwal Liga Italia, Sabtu - Senin, Big match Napoli vs AS Roma, Siaran Langsung - Live Streaming

SURYA.co.id I Berikut jadwal Liga Serie A Italia 2022/2023 matchday ke-20 yang akan berlangsung mulai dini hari ini, Sabtu - Senin (28-30/1/2023).

Liga Italia matchday ke-320 akan dibuka duel Bologna vs Spezia dini hari ini, Sabtu (28/1/2023) pukul 00.30 WIB.

Dilalnjutkan pukul 02:45 WIB antara - Lecce vs Salernitana dan pukul 21:00 - Empoli vs Torino.

Duel paling seru di matchday ke-20 Liga Italia akan tersaji dalam laga Napoli vs AS Roma, Senin pukul 02.45 WIB.

Napoli merupakann pemuncak klasemen, yang meninggalkan jauh para pesaingnya,

Nangkring sendirian di puncak dengan poin 50. Berjarak 12 poin dari pengejar terdekatnya AC Milan dengan 38 poin.

Sementara calon tamunya, AS Roma berada di posisi kelima dengan poin 37. Sama dengan Lazio dan Inter Milan, yang berada di atasnya

AC Milan pekan ini akan bermain di kandang menjami Sassuolo. Lalu Lazio (urutan ketiga) akan menjamu Fioretina.

Sedang Inter Milan (urutan empat) akan bermain di kandang lawan, Cremonese.

Siaran langsung Liga Italia bisa ditonton di beIN Spot TV dan Live Streaming vidio.com.

LIVE Report, detik perdetik pertandingan bisa diikuti di Livescore.com dan Livescore.google,com.

Pelatih AS Roma Jose Mourinho (bolosport)

Napoli sedang naik daun. Sepanjang musim ini baru sekali kalah. Satu-satunya kekalahan terjadi di markas Inter Milan di laga perdana usai jeda Piala Dunia Qatar 2022.

Setelah kekalahan itu, Napoli kembali melaju kencang, dengan terus memetik kemenangan.

Tetapi AS Roma, tim besutan pelatih Jose Mourinho mungkin akan menjadi tim paling sulit dihancurkan.

AS Roma memiliki pertahanan yang sangat kuat. Sepanjang musim ini baru kebobolan 16 gol.

Rekor pertahanan AS Roma menempati rangking empat terbaik, di bawah Napoli (kebobolan 14 gol), Lazio dan Juventus (15 gol).

Di pertandingan terakhir AR Roma menanga di kandang Spezia 0 dengan skor 0 - 2.

