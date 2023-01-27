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Lirik Ma Madda Likhoiril Kholqi - Nissa Sabyan Tulisan Arab dan Terjemahan
Berikut Lirik Ma Madda Likhoiril Kholqi versi Nissa Sabyan lengkap arab, latin dan terjemahan.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
SURYA.CO.ID - Berikut Lirik Ma Madda Likhoiril Kholqi versi Nissa Sabyan.
Sekedar diketahui, Ma Madda Likhoiril Kholqi bukanlah Lirik Sholawat, seperti yang tengah viral di TikTok.
Lirik Ma Madda Li Khoiril Kholqi sebenarnya bermakna pujian kepada Allah SWT sekaligus ajakan untuk tidak berharap kecuali kepada-NYA.
Inilah Lirik Ma Madda Khoiril Kholqi Arab, latin dan terjemahan Bahasa Indonesia.
Lirik Ma Madda Likhoiril Kholqi
مَا مَدَّ لِخَيْرِ الْخَلْقِ يَدَا أَحَدٌ إِلَّا وَ بِهِ سَعِدَا
فَلِذَاكَ مَدَدْتُ إِلَيْهِ يَدِي وَ بِذَلِكَ كُنتُ مِنَ السُّعَدَا
Maa madda likhoiril kholqi yadaa ahadun illaa wabihi sa’idaa
Falidzaaka madadtu ilaihi yadii wa bidzaalika kuntu minas-su’adaa
الله الله الله الله
الله الله لا إله إلا الله
Allahu Allahu Allahu Allahu
Allahu Allahu Laa Ilaaha Illallah
بَابٌ لِّلهِ سَمَا وَعَلَا , قَدْرًا وَامْتَازَ بِکُلٍّ عَلَا
وَالْکُلُّ بِدَعْوَتِهِ اتِّصَلَا , بِاللهِ وَحَازَ بِهِ الْمَدَدَا
Baabun lillaahi samaa wa, ‘alaa qodron wamtaaza bikullin ‘alaa
الله الله الله الله
الله الله لا إله إلا الله
Allahu Allahu Allahu Allahu
Allahu Allahu Laa Ilaaha Illallah
إِنِّی بِالْعُسْرِ وَبِالْيُسْرِ , بِحِمَاهُ اِلُوْذُ مَدَی الْعُمْرِ
وَاَقُوْلُ أَغِثْنِیْ يَاذُخِرِیْ , وَأَنِلْنِیْ مِنْ گفَيْكَ نَدَا
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