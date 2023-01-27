Lirik Sholawat

Lirik Ma Madda Likhoiril Kholqi - Nissa Sabyan Tulisan Arab dan Terjemahan

Berikut Lirik Ma Madda Likhoiril Kholqi versi Nissa Sabyan lengkap arab, latin dan terjemahan.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
zoom-inlihat foto Lirik Ma Madda Likhoiril Kholqi - Nissa Sabyan Tulisan Arab dan Terjemahan
Canva
Ilustrasi - Lirik Ma Madda Likhoiril Kholqi 

SURYA.CO.ID - Berikut Lirik Ma Madda Likhoiril Kholqi versi Nissa Sabyan.

Sekedar diketahui, Ma Madda Likhoiril Kholqi bukanlah Lirik Sholawat, seperti yang tengah viral di TikTok.

Lirik Ma Madda Li Khoiril Kholqi sebenarnya bermakna pujian kepada Allah SWT sekaligus ajakan untuk tidak berharap kecuali kepada-NYA.

Inilah Lirik Ma Madda Khoiril Kholqi Arab, latin dan terjemahan Bahasa Indonesia.

Lirik Ma Madda Likhoiril Kholqi

مَا مَدَّ لِخَيْرِ الْخَلْقِ يَدَا أَحَدٌ إِلَّا وَ بِهِ سَعِدَا
فَلِذَاكَ مَدَدْتُ إِلَيْهِ يَدِي وَ بِذَلِكَ كُنتُ مِنَ السُّعَدَا

Maa madda likhoiril kholqi yadaa ahadun illaa wabihi sa’idaa
Falidzaaka madadtu ilaihi yadii wa bidzaalika kuntu minas-su’adaa


الله الله الله الله
الله الله لا إله إلا الله

Allahu Allahu Allahu Allahu
Allahu Allahu Laa Ilaaha Illallah


بَابٌ لِّلهِ سَمَا وَعَلَا , قَدْرًا وَامْتَازَ بِکُلٍّ عَلَا
وَالْکُلُّ بِدَعْوَتِهِ اتِّصَلَا , بِاللهِ وَحَازَ بِهِ الْمَدَدَا

Baabun lillaahi samaa wa, ‘alaa qodron wamtaaza bikullin ‘alaa


الله الله الله الله
الله الله لا إله إلا الله

Allahu Allahu Allahu Allahu
Allahu Allahu Laa Ilaaha Illallah


إِنِّی بِالْعُسْرِ وَبِالْيُسْرِ , بِحِمَاهُ اِلُوْذُ مَدَی الْعُمْرِ
وَاَقُوْلُ أَغِثْنِیْ يَاذُخِرِیْ , وَأَنِلْنِیْ مِنْ گفَيْكَ نَدَا

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