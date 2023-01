Jadwal Liga Spanyol Mactday ke-19: Sociedad Bersiap Kejutkan Madrid, Siaran TV - Live Streaming

SURYA.co.id - Berikut jadwal Liha Spanyol Laliga Matchday ke-19 yang akan berlangsung malam dini hari ini, Sabtu - Selasa (28 - 31/1/2022).

Real Madrid menjalani laga krusial di markasnya, Santiago Bernabeu menjamu tim urutan ke-3, Real Sociedad, Minggu (29/1/2023) waktu setempat atau Senin dini pukul 03.00 WIB.

03:00 - Real Madrid vs Real Sociedad.

Real Madrid butuh menang guna mengejar ketertinggalan tiga poin dari pimpinan klasemen Barcelona.

Jika seri, kemungkinan jarak dengan Barcelona akan melebar. Sebab di saat yang sama Barcelona akan menjalani laga lebih ringan, Girona.

Duel Real Madrid vs Real Sociedad bisa disaksikan dalam siaran langsung beIN Sport dan Live Streaming Vidio.com.

Real Sociedad sedang menikmati lonjakan performa luar biasa musim ini.

Sociadad menang lima laga beruntun di pertandingan terakhir. Ini bisa menjadi modal kuat untuk mengejautkan Real Madrid, sekaligus memutus rekor buruk tak pernah menang melawan Madrid dalam enam pertemuan terakhir .

Meski Soeciedad musim ini tampil garang, tetap saja tidak mudah untuk mengalahkan Real Madrid di kandangnya.

Tuan rumah memiliki rekor luar biasa di kandang. Hanya sekali dari 15 pertemuan LaLiga sebelumnya di kandang melawan Sociedad (12 menang, dua seri)

Pasukan Ancelotti mungkin tidak dapat mengandalkan penalti apa pun melawan lawan hari Minggu, namun – tim Imanol Alguacil adalah salah satu dari hanya dua klub di divisi ini yang belum kebobolan dari titik penalti.

Jadwal Liga Spanyol Matchday ke-19

SABTU 28 JANUARI

03:00 - Almeria vs Espanyol

20:00 - Cadi vs Mallorca

22:15 - Girona vs Barcelona

MINGGU 29 JANUARI

00:30 - Sevilla vs Elche

03:00 - Getafe vs Real Betis

20:00 - Real Valladolid vs Valencia

22:15 - Osasuna vs Atletico Madrid

SENIN 30 JANUARI

00:30 - Celta Vigo vs Athletic Bilbao

03:00 - Real Madrid vs Real Sociedad

SELASA 31 JANUARI

03:00 - Villarreal vs Rayo Vallecano