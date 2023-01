Sosok Naufal Ilham Saputra, Mahasiswa Unusa yang Lolos Program Jenesys 2022 ke Jepang

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Naufal Ilham Saputra berkesempatan menimba ilmu ke Jepang setelah dinyatakan lolos program Jenesys 2022.

Program Jenesys (Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths) atau jaringan pertukaran pelajar dan pemuda Jepang-Asia Timur ini merupakan kegiatan internasional dari pemerintah Jepang yang melibatkan mahasiswa dan pemuda dalam pertukaran mahasiswa di Jepang dengan negara-negara maupun wilayah di kawasan Asia Pasifik.

Mahasiswa Program Studi D4 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) itu merasakan pengalaman belajar di Tokyo Jepang mulai 24-31 Januari 2023.

"Selain mempererat hubungan persahabatan antar negara, program pertukaran ini juga bertujuan untuk menambah wawasan teman-teman mengenai jepang di berbagai bidang, seperti ekonomi, masyarakat, sejarah, budaya, politik, dan hubungan diplomasi," ujar Naufal sapaan akrabnya kepada SURYA.co.id, Rabu (25/1/2023).

Pria yang pernah memperoleh juara 3 dalam pekan ilmiah mahasiswa nasional (pimnas) 2022 ini juga mengaku bersyukur karena bisa lolos dalam program pertukaran mahasiswa internasional ini setelah bersaing dengan mahasiswa dari berbagai negara di ASEAN.

"Alhamdulillah, kuncinya jangan takut untuk memulai dan jangan lupa untuk selalu percaya dengan kemampuan diri sendiri," bebernya.

Tak lupa, pria kelahiran Surabaya, 25 Maret 2002 ini mengingatkan kepada mahasiswa Unusa.

Apabila ingin mengikuti jejaknya harus selalu update mengenai informasi student exchange dari berbagai sumber.

"Persiapkan diri dan selalu melatih kemampuan dalam bahasa inggris, seperti speaking dan writing. terus belajar, berlatih dan temukan cara belajar yang nyaman, jangan lupa untuk terus berdoa agar diberi kemudahan," tutupnya.

