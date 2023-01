LINK Live Streming Liga Italia, Lazio vs AC Milan, Pukul 02.45 WIB, Prediksi Line-up

Jadwal Liga Italia, LAZIO vs AC Milan, Rabu (25/1/2023) dini hari. FOTO: Olivier Giroud merayakan kemenangan AC Milan.

SURYA.co.id I Duel Big match Lazio vs AC Milan akan menjadi penutup matchday ke-19 Liga Italia Serie A yang telah berlangsung sejak Sabtu (21/1/2023).

Duel Lazio vs AC Milan akan digelar malam dini hari ini, Rau (25/1/2023) pukul 0245.

Siaran langsung Lazio vs AC Milan bisa disaksaksikan di beIN Sport, dan Live Streaming Vidio.com.

LIVE Report, laporan detik per detik pertandingan bisa diikuti di Livescore.com atau Livescore.google.com.



Ulasan Lazio vs AC Milan

Lazio yang sempat nangkring di empat besar di awal kompetisi, kini terpental keluar dan berada di urutan ke-6.

Peluang Lazio kembali ke urutan empat sagat terbuka, setelah salah satu penghuni empat besar Juventus menerima sanksi pengurangan 15 poin hingga akhirnya turun ke urutan 10 klasemen sementara.

Para pemain Lazio merayakan gol. (Twitter @OfficialSSLazio)

Jarak poin Lazio dengan urutan keempat AS Roma hanya tiga poin. Yaitu 34 poin Lazio berbanding 37 poin AS Roma.

Lazio akan meloncat di atas AS Roma, jika malam ini mampu memenangi laga atas tamunya AC Milan.

Kemenangan atas AC Milan akan membuat poin Lazio menjadi 37, sama dengan AS Roma. Namun Lazio unggul dalam produktivitas gol.

Namun tamu yang dihadapinya, AC Milan bukanlah tim ecek-ecek.

AC Milan merupakann juara bertahann Liga Serie A. Sekarang berada di urutan kedua di bawah Napoli.

AC Milan tentu juga membawa misi curi poin. Tambahan poin diperlukan AC Milan untuk memangkas jarak kejaran dengan pimpinan klasemen Napoli, dengan jarak 12 poin. Jarak yang cukup jauh untuk dikejar.

Kalah di kandang Lazio, akan semakin sulit bagi AC Milan untuk bersaing mempertahankan gelar juara musim lalu.

>>>>>>>>LINK Live streamin Lazio vs AC Milan

LINK Live Score



Berikut perkiraan line-up LAZIO vs AC Milan

LAZIO 4-3-3

94Ivan Provedel (kiper)

29Manuel Lazzari

15Nicolo Casale

13Alessio Romagnoli

77Adam Marusic