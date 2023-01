BIODATA Christine Hakim, Aktris yang Tampil di Serial Hollywood The Last of Us dan Viral di Twitter

Christine Hakim, aktris senior yang tampil dalam serial Hollywood "The Last of Us".

SURYA.CO.ID - Berikut biodata Christine Hakim, aktris senior yang turut berperan dalam serial Hollywood "The Last of Us" di HBO, hingga viral di Twitter.

Nama aktris senior Christine Hakim mendadak menjadi bahan perbincangan warganet lantaran prestasi yang dia torehkan beberapa waktu ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, Christine Hakim dipercaya untuk ikut tampil dalam serial "The Last of Us" sebagai salah satu tokoh.

Dalam serial "The Last of Us", Christine Hakim berperan sebagai seorang ilmuwan yang meneliti jamur Cordyceps.

Melansir Tribunnews, setelah dua episode awal "The Last of Us" tayang, nama Christine Hakim langsung trending lima besar di Twitter.

Dalam serial luar itu, Christine Hakim berperan sebagai seorang ilmuwan dari Jakarta, Indonesia bermama Ratna.

“Saya muncul di episode 2 dari serial HBO The Last Of Us sebagai ilmuwan,” tulis Christine Hakim.

Dalam foto episode 2 The Last Of Us yang dirilis HBO baru-baru ini terlihat Christine Hakim berada di sebuah laboratorium mengenakan baju APD.

Serial tersebut juga menjadi perbincangan karena diadaptasi dari sebuah game dengan judul yang sama.

The Last of Us secara garis besar mengisahkan Joel (Pedro Pasca), penyelundup yang bertugas mengawal Ellie (Bella Ramsey) untuk melintasi Amerika Serikat pasca-apokaliptik.

Semua itu bermula sekitar 20 tahun lalu.

Pada 2003, sebuah virus jamur membuat korban yang terinfeksi menjadi haus darah dan dengan mudah menginfeksi orang lain.

Kondisi ini menyebabkan kekacauan dan memicu pandemi global.

Biodata Christine Hakim