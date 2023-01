UPDATE Transfe Liga Inggris, Per 22 Januari 2023, Chelsea Paling Agresif, Tottenham Nggak Ngurus

SURYA.co.id I Burs transfer Januari 2023 di Liga - liga Eropa telah dimulai per 1 Januari 2023 dan akan ditutup per-31 Januari 2023. Waktu tersisa sepekan lagi.

Khusus untuk 20 klub Liga Primer Inggris berikut hasil transfer pemain per 22 Januari.

Chelsea menjadi tim paling banyak telah belanja pemain, dengan enam pemain baru telah resmi bergabung.

Brentford membuntuti Chelsea dengan telah mendatangkan lima pemain.

Sedang Arsenal menjadi tim yang justru paling banyak menjual, dengan jumlah lima pemain.

Untuk pembelian, Arsenal baru mendatangkan Leandro Trossard dari Brighton.

Sementara Tottenham menjadi tim yang seperti bersikap nggak ada urusan dengan bursa transfer.

Tottenham belum membeli, juga belum menjual pemain satupun.

Berikut data lengkapnya, dikutip SURYA dari update transfer Livescore.com per 22 Januari pukul 01.30 WIB

Arsenal

In: Leandro Trossard (Brighton, undisclosed)

Out: Brooke Norton-Cuffy (Coventry, loan), Miguel Azeez (Wigan, loan), Arthur Okonkwo (Sturm Graz, loan), Ovie Ejeheri (SJK Seinajoki, loan), Harry Clarke (Ipswich, undisclosed)

PEMAIN ANYAR ARSENAL LEANDRO TROSSARD - diboyong dari Brighton (twitter leandro trpssard)

Aston Villa

In: Alex Moreno (Real Betis, undisclosed)

Out: Cameron Archer (Middlesbrough, loan), Tyreik Wright (Plymouth, undisclosed), Frederic Guilbert (Strasbourg, undisclosed), Indiana Vassilev (St Louis City, undisclosed), Danny Ings (West Ham, £15m)

Bournemouth

In: Dango Ouattara (Lorient, undisclosed, £20m)

Out: Ferdinand Okoh (Dorchester, loan), James Hill (Hearts, loan), Will Dennis (Slough, loan)



Brentford:

In: Romeo Beckham (Inter Miami, loan), Byron Wilson (Coventry, undisclosed), Conor McManus (Bray Wanderers, undisclosed), Beaux Booth (Dorking, undisclosed), Kevin Schade (Freiburg, loan)

Out: Aaron Pressley (Accrington Stanley, loan), Edon Pruti (Hartlepool, undisclosed), Mads Bech (Groningen, loan), Ellery Balcombe (Bristol Rovers, loan), Tarique Fosu (Rotherham, loan)



Brighton

In: Facundo Buonanotte (Club Atletico Rosario Central, undisclosed), Jamie Mullins (Bohemians, undisclosed)

Out: Aaron Connolly (Hull, loan), Reda Khadra (Birmingham, loan), Ed Turns (Leyton Orient, loan), James Beadle (Crewe, loan), Leandro Trossard (Arsenal, £27m)