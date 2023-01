JADWAL Proliga 2023: Jakarta LavAni Ladeni Jakarta Bhayangkara, Bandung BJB Rebut Posisi Puncak?

Twitter/LAVANIFOREVER via Bolasport

SURYA.CO.ID - Simak jadwal Proliga 2023 hari ini, Sabtu (21/1/2023) yang digelar mulai pukul 14:00 WIB hingga 18:30 WIB di Gedung PSCC, Palembang.

Jadwal Proliga 2023 hari ini akan menampilkan tiga pertandingan di antaranya, Jakarta LavAni vs Jakarta Bhayangkara (putra), Jakarta Elektrik vs Bandung BJB (putri), dan Kudus Sukun vs Palembang Bank Sumsel.

Pertandingan antara Jakarta LavAni vs Jakarta Bhayangkara akan membuka laga Proliga 2023 hari ini pada pukul 14:00 WIB.

Sejak seri pertama hingga saat ini, Jakarta LavAni masih tak tergeserkan dari posisi pertama klasemen Proliga 2023. Pernah sekali posisi tersebut diambil alih oleh Jakarta STIN BIN, namun Dio Zulkifri dkk berhasil merebutnya kembali.

Melansir Tribun Jabar, berikut jadwal lengkap Proliga 2023 Seri II yang digelar di Gedung PSCC, Palembang.

Kamis, 19 Januari 2023

12:00 PI JAKARTA ELEKTRIK PLN vs GRESIK PETROKIMIA PUPUK INDONESIA

14:00 PA JAKARTA STIN BIN vs JAKARTA BHAYANGKARA PRESISI

16:00 PI JAKARTA POPSIVO POLWAN vs BANDUNG bjb TANDAMATA

18:30 PA PALEMBANG BANK SUMSELBABEL vs JAKARTA LAVANI ALLO BANK

Jumat, 20 Januari 2023

14:00 PI JAKARTA BIN vs JAKARTA PERTAMINA FASTRON

16:00 PA KUDUS SUKUN BADAK vs JAKARTA PERTAMINA PERTAMAX

18:30 PA SURABAYA BIN SAMATOR vs JAKARTA BNI 46

Sabtu, 21 Januari 2023

14:00 PA JAKARTA BHAYANGKARA PRESISI vs JAKARTA LAVANI ALLO BANK

16:00 PI JAKARTA ELEKTRIK PLN vs BANDUNG bjb TANDAMATA

18:30 PA KUDUS SUKUN BADAK vs PALEMBANG BANK SUMSELBABEL

Minggu, 22 Januari 2023

12:00 PA JAKARTA BHAYANGKARA PRESISI vs JAKARTA PERTAMINA PERTAMAX

14:00 PA JAKARTA STIN BIN vs SURABAYA BIN SAMATOR

16:00 PI JAKARTA POPSIVO POLWAN vs JAKARTA BIN

18:30 PA JAKARTA BNI 46 vs PALEMBANG BANK SUMSELBABEL

Klasemen Proliga 2023

Putra

1. Jakarta LavAni: 16 poin

2. Jakarta STIN BIN: 13 poin

3. Jakarta Bhayangkara: 12 poin

4. Surabaya Samator: 10 poin

5. Jakarta BNI: 7 poin

6. Jakarta Pertamina: 5 poin

7. Kudus Sukun: 3 poin

8. Palembang Bank Sumsel: 3 poin

Putri

1. Jakarta Pertamina: 13 poin

2. Bandung BJB: 9 Poin

3. Gresik Petrokimia: 7 poin

4. Jakarta BIN: 6 poin

5. Jakarta Popsivo: 2 poin

6. Jakarta Elektrik: 2 poin

