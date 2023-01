Stok di Tingkat Grosir Menipis, Harga Beras di Kota Blitar Masih Mahal

SURYA.CO.ID, BLITAR - Harga beras di Kota Blitar masih mahal di awal 2023 ini.

Sekarang, harga beras kualitas biasa di tingkat grosir tembus Rp 11.000 per kilogram sampai Rp 11.500 per kilogram.

Selain itu, stok beras di tingkat grosir juga mulai menipis.

Seperti yang terlihat di kios milik Sutik (65), grosir beras di Pasar Wage, Kota Blitar, Jumat (20/1/2023).

Sudah dua hari ini, stok beras di kios milik Sutik habis. Sutik biasa menjual beras dengan kemasan 25 kilogram per karung.

"Harga beras masih mahal, malah cenderung naik. Stok beras di kios saya dua hari ini kosong. Barang di selepan juga kosong," kata Sutik.

Sutik mengatakan harga beras terus naik sejak akhir 2022 sampai Januari 2023 ini.

Pada November 2022 lalu, harga beras kualitas biasa di tingkat grosir masih Rp 9.400 per kilogram sampai Rp 9.500 per kilogram.

Memasuki Desember 2022, harga beras secara bertahap terus naik sampai tembus Rp 10.500 per kilogram di tingkat grosir.

Lalu, pada Januari 2023, harga beras kualitas biasa naik lagi menjadi Rp 11.000 per kilogram sampai Rp 11.500 per kilogram di tingkat grosir.

"Harga beras dari selepan juga terus naik. Terakhir sekitar 10.800 per kilogram. Mungkin besok masih naik lagi. Rencana, besok beras dari selepan datang," ujarnya.

Sutik tidak tahu penyebab harga beras naik. Ia memperkirakan harga beras naik karena pasokan dari petani berkurang.

"Karena bulan ini merupakan masa tanam bagi petani. Pasokan gabah dari petani sedikit, akhirnya harga naik," katanya.

Terpisah, pedagang beras di Pasar Legi, Kota Blitar, Didik Prasetyo mengatakan harga beras kemasan 5 kilogram merek koi di tingkat pengecer sekarang tembus Rp 60.000 per kemasan.

Padahal, awal Desember 2022 lalu, harga beras kemasan 5 kilogram merek koi di tingkat pengecer masih Rp 55.000 per kemasan.

"Mulai Desember 2022, harga beras kemasan 5 kilogram merek koi terus naik. Dari Rp 55.000 per kemasan naik menjadi Rp 58.000 per kemasan dan sekarang naik lagi jadi Rp 60.000 per kemasan," ujarnya.

