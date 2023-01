Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris, SABTU - MINGGU: Arsenal vs MU, Big Match: Liverpool vs Chelsea

SURYA.co.id I Berikut jadwal Liga Inggris matchday ke-21 yang akan berlangsung Sabtu - Minggu (21-22/1/2022) waktu setempat atau Sabtu - Senin dini hari WIB.

Big Match Liverpool vs Chelsea akan menjadi pembuka jadwal Liga Inggris matchday ke-21.

Dilangsungkann di markas Liverpool, Stadion Anfield, Sabtu (21/1/2022) pukul 19.30 WIB.

Setelah itu, akan berlangsung lima pertandingan dalam semalam.

Yaitu pukul 22:00 WIB, AFC Bournemouth vs Nottingham Forest, Leicester City vs Brighton & Hove Albion, Southampton vs Aston Villa, West Ham United vs Everton.

Jadwal Sabtu malam Miggu kemudian ditutup duel Crystal Palace vs Newcastle United, pukul 00.30 WIB (Minggu dini hari).



Siaran langsung Liga Inggris matchday ke-21

1. Semua pertandingan Liga Inggris bisa disaksikan dalam tayangan langsung TV berlangganan, Champions TV dan Live streaming Vidio.com.

2. LIVE REPORT, laporan detik perdetik semua pertandingan bisa diikuti dalam laporan Livescore.com, livescore.google.com.

3. LIVE SCTV

SCTV akan menyiarkan dua pertandingan pilihan. Kemungkinan besar adalah:

SABTU 21 JANUARI - pukul 00.30 (Minggu dini hari)

Crystal Palace vs Newcastle United

MINGGU 22 JANUARI - Pukul 23.30 WIB

Arsenal vs Manchester United

Big match 1

Liverpool vs Chelsea

Sabtu (21/1) - pukul 19.30 WIB (LIVE Streming Vidio)

Kiper Liverpool  Alisson  (Foto: Liverpool FC) (Liverpool FC)

Liverpool dan Chelsea sama-sama menjadi raksasa sakit musim 2022/2023. Penyebabnya sama, badai cedera pemain di awal musim.

Liverpool saat ini nangkring di urutan ke-9, sedang Chelsea berada persis di bawahnya.

Poin yang dikantongi pun sama-sama 28 poin. Bedanya Liverpool baru memainkan 18 pertandingan, sedang Chelsea telah 19 kali.

Dari 18 laga Liverpool, menghasilkan kemenangan 8 kali, draw 4 kali, dan kalah 6 kali.

Sedang Chelsea, dari 19 kali tanding mendapatkan kemenangan juga 8 kali, lalu draw 4 kali, dan kalah 7 kali.



Big Match 2

Arsenal vs Man United

Minggu (22/1) - pukul 23.30 (LIVE SCTV)

Bintang Arsenal, Eddie Nketiah (kanan) merayakan gol bersama Bukayo Saka (tengah) . (AFP)



Arsenal masih terus memimpin klasemen dengan poin 47. Berjarak lima poin dari pengejar terdekatnya, Manchester City dengan poin 42.