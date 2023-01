Tertantang Bikin Bus Listrik, Rela Pelototi Sendiri 12.000 Baterai Bikinan Sendiri

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Akhir tahun 2022 kemarin menjadi sejarah besar PT INKA. BUMN pembuat kereta ini berhasil memproduksi bus listrik. Inilah bus listrik asli buatan dalam negeri.

Mulai desain, sasis, hingga komponen utama lain. Bahkan disebutkan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) di atas 60 persen.

Bagaimana perjuangan keras pelaku industri kereta yang berkedudukan di Jatim tepatnya di Madiun, hingga sukses membuat bus listrik.

Berikut wawancara ekslusif wartawan Harian Surya Faiq Nuraini dengan Dirut PT INKA asal Bojonegoro, alumnus ITS, Budi Noviantoro.

Apa kabar Pak Dirut, semoga PT INKA makin berkembang. Saat ini INKA tak lagi hanya bikin kereta ya?

Alhamdulillah sehat. Benar. Kami dulu memang hanya bikin kereta. Mendengar INKA berarti pembuat kereta. Tapi kami harus berkembang dan dituntut inovatif. Kami ingin masuk pasar global. Makanya kami tidak boleh hanya mati urip membuat kereta. Padahal kemampuan kami lebih. Harus memproduksi nonkereta juga.

Kenapa bukan fokus kereta saja?

Kalau hanya fokus buat kereta sementara kita mampu, kenapa tidak. Selain itu kalau hanya produksi kereta, pasar kita hanya tertentu dan cenderung bergantung pesanan. Kalau tidak order selesai kita. Padahal perusahaan ini harus tetap berproduksi. Kami wajib berkembang. Inovasi adalah kata kunci sehingga kami harus memproduksi selain kereta.

Praktis mulai kapan semua sepakat akan pengembangan selain kereta?

Tentu sejak lama. Tapi sejak 2018 saya masuk INKA (Dirut), saya terus tekankan jangan hanya berpikir kereta. Meski kereta kita sudah tembus Afrika. Apa pun produk yang bersifat penggerak, kita harus ambil peran. Kami ingin terus berkontribusi untuk bangsa. Jangan berpikir konvensional dan harus out of the box. Saya memang lama di KAI. Makanya saat saya dipercaya menjadi Dirut INKA itu sama saja dari semua orang yang membeli kereta berbalik jadi yang bikin kereta.

Boleh disampaikan, saat di PT KAI dipercaya menjabat apa saja?

Kalau di KAI, saya lah yang paling lama di KAI. Selama lebih dari 20 tahun bekerja di KAI. Mulai 1988 hingga 2018 saya mendedikasikan diri untuk KAI. Mulai operasional hingga desain kereta. Mulai manajer hingga direktur. Terakhir sempat Plt Dirut PT KAI beberapa bulan. Kemudian pernah juga Managing Director of Logistic and Development dan President Director of PT KA Logistik.

Jadi apa pun detail soal kereta, saya paham. Saya setiap hari tidur dengan kereta hingga saat ini saya juga yang mendesainnya. Yang mendesak saat ini adalah harus mengganti kereta yang sudah melebihi batas usia safety.

Produk nonkereta, apakah saat ini INKA sudah memproduksinya?