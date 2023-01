VIDEO Aksi Panggung Nyoman Paul di Showcase Indonesian Idol 2023 Viral, Bunga Citra Lestari Meleleh

SURYA.CO.ID - Video aksi panggung Nyoman Paul saat tampil di babak Showcase Indonesian Idol 2023, Senin (16/1/2023), viral dan kini menduduki 3 besar trending Youtube.

Dalam video tersebut, Nyoman Paul membawakan lagu 'Without You' yang dipopulerkan David Guetta featuring Usher.

Pesepak bola yang pernah bergabung dengan Barito Putera itu, mengenakan turtleneck putih polos dan sedikit aksesoris.

Ia juga tampil dengan gaya rambut baru sehingga tampak simple tapi tetap stunning.

Usai menyanyi, Paul mendapat komentar dari Bunga Citra Lestari (BCL).

BCL berkomentar, teknik dan kualitas vokal Paul sudah tidak perlu diragukan lagi.

Sayangnya, Paul masih malu-malu saat bernyanyi.

"Aku apresiasi sekali kamu punya personality agak malu-malu tapi berani menatap mataku. Kamu berhasil membuat aku meleleh Paul malam ini," kata BCL.

Sebagai sosok yang dinilai pemalu, BCL senang melihat bagaimana Paul begitu mengerahkan usahanya demi bisa menyatu dengan penonton. BCL yakin, kelak penampilan dan rasa percaya diri Paul akan kian meningkat.

"It's really good, aku tahu effort kamu besar sekali untuk gimana caranya connect sama penonton yang hadir, penonton di rumah, awalnya nunduk, tapi begitu melihat ke kamera, that's it. Makin lama akan semakin bagus lagi," tuturnya.

Sosok Nyoman Paul

Saat audisi, Nyoman Paul mengaku ikut Indonesian Idol 2023 karena dorongan dari sang ibu.

“Dorongan ibu dan saya itu senang nyanyi. Karena adem dan jadi terapi diri sendiri. Ibu ingin saya mencoba ikut di Indonesian Idol,” ujarnya.

Paul yang kala itu membawakan lagu ciptaannya sendiri mendapatkan tiga yes dari BCL, Judika, dan David Bayu.