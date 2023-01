SOSOK Alfredo Indonesian Idol 2023, Satu-satunya Peserta yang Dapat 5 Standing Ovation di Showcase

SURYA.CO.ID - Sosok Alfredo Fernando sempat mencuri perhatian saat mendapatkan 5 standing ovation dari para juri.

Standing ovation itu didapatkan Alfredo setelah tampil di babak Showcase Indonesian Idol 2023, Senin (16/1/2023).

Saat itu, Alfredo Fernando membawakan lagu berjudul '“Cuz I Love You' yang dipopulerkan oleh Lizzo.

Sejak pertama Alfredo menyanyi, Bunga Citra Lestari (BCL), Maia Estianty, dan David Bayu terlihat sangat menikmati.

Sesekali, mereka tersenyum lebar dan bergoyang mengikuti alunan musik.

Benar saja, penampilan Alfredo rupanya sukses membuat BCL, Anang Hermansyah, Judika, Maia Estianty, dan David Bayu berdiri untuk memberikan standing ovation.

Menurut BCL, penampilan Alfredo berhasil menutup babak Showcase dengan sangat baik.

Ia kemudian memuji penampilan Alfredo yang dirasa tepat dan tidak berlebihan.

"Wah, gila kamu, ya!! Keren banget! Aku senang sekali, ya. Aku melihat perkembangan kamu sangat cepat. Buat kamu tuh, gak bisa biasa-biasa aja."

"Kamu semuanya wow, tapi semua porsinya tepat. Suara, koreografi, jalan. Kalau kata Bunda, kamu berhasil menghidupkan panggung ini," kata BCL.

Anang Hermansyah berpesan agar Alfredo mempertahankan kualitasnya seperti di babak Showcase malam tadi.

"Pertahankan, Alfredo!"

5 juri memberikan standing ovation

Sosok Alfredo Fernando

Alfredo Fernando John Pongilatan, atau yang lebih dikenal sebagai Alfredo Fernando berasal dari Bekasi, Jawa Barat.

Pria 18 tahun itu, seorang mahasiswa di salah satu universitas di Yogyakarta.

Alfredo diketahui aktif mengcover beberapa lagu yang ia unggah di platform Soundcloud menggunakan nama panggungnya, ednan john.

Beberapa lagu hasil coverannya adalah "Hati-Hati di Jalan", "Firasat", "That's What I Like", dan masih banyak lagi.