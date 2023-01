Jadwal Copa del Rey Spanyol, 18 - 20 Januari, Ini Musuh Barcelona Paling Aneh, Klub AD Ceuta FC

SURYA.co.id I Berikut jadwal Piala Copa Delrey Spanyol 2022/2023 babak 16 besar yang akan berlangsung mulai Rabu (18/1/2023) - Jumat (20/1/2023) dini hari WIB.

Dari 16 klub yang akan bertanding, ada nama yang masih asing bagi penggemar Liga Spanyol di Indonesia, yaitu klub AD Ceuta FC.

Inilah klub yang akan menjadi lawan raksasa Catalan, Barcelona yang baru menjuarai Piala Super Spanyol mengalahkan Real Madrid 3 - 1 dalam laga final yang digelar di Riyadh, Arab Saudi.

Klub AD Cueta FC, menjadi klub paling enteng yang lolos ke babak 16 besar Copa Delrey.

Baca juga: Liga Spanyol: Barcelona Juara Super Spanyol, Gelar Pertama Tanpa Messi, Xavi Sebut Era Gavi Dimulai

Ini akan menjadi lawan paling aneh bagi tim raksasa sekelas Barcelona. Di sisi lain, dengan lawan tim gurem, Barcelona menjadi tim paling beruntung dalam perburuan tiket babak perempat final.

Sementara tim lainnya, seperti tim - tim lain akan berhadapan dengan sesama tim Laliga atau setidaknya pernah di Laliga, liga primernya Spanyol. Real Madrid misalnya akan bertemu Villareal, Atletico vs Levante, dll



Seperti apa profil Ceuta FC yang akan dihadapi Barcelona?

Dikutip SURYA dari Wikipedia, AD Ceuta FC atau lengkapnya Asociación Deportiva Ceuta FC, merupakan tim anggota Primera División RFEF. Divisi ketiga dalam sistem liga sepak bola Spanyol.

Liga Primera Division sendiri dimulai dimulai setahun lalu, edisi 2021–22.

Baca juga: Kejutan Liga Spanyol - Inggris: Arsenal Akan Boyong Pemain Tua dan Tak Terpakai di Real Madrid

Klub AD Ceuta bermarkas di kota otonom Ceuta.

Tim ini berdiri tahun 1972 dengan nama Klub Atlético Ceuta.

Namun kemudian bubar di tahun tahun 1991.

Klub ini hanya pernah semusim bermain di Segunda División B (Divisi Dua Spanyol), pada tahun 1980–81.

AD Ceuta kemudian dihidupkan kembali di tahun 1996 dan mengikuti kompetisi Segunda Division B, musim terakhirnya adalah 2011-12 di Segunda División B, mengadakan pertandingan kandang di Stadion Alfonso Murube, dengan kapasitas 6.500 orang.

Pada 1 Juli 2012, AD Ceuta didegradasi karena maslah gaji pemain yang belum dibayarkan kepada para pemainnya.

Setelah musim 2011-12, klub secara administratif diturunkan ke Regional Preferente de Ceuta karena gaji yang belum dibayar dari musim sebelumnya. Tak lama kemudian, klub dibubarkan dengan total hutang € 600.000.

Setahun kemudian, pada 2013 klub dihidupkan kembali dengan nama Asociación Deportiva Ceuta Fútbol Club.

AD Ceuta lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan Depotivo La Coruna, tim yang pernah bermain di Laliga, namun kini terbenam jauh ke divisi III.

AD Ceuta mengalahan Deportivo La Coruna dengan skor 1 - 0.

Jadwal Copa del Rey baak 16 Besar

RABU 18 JAN

01:00 - Real Sociedad vs Mallorca

03:00 - Deportivo Alaves vs Sevilla

KAMIS 19 JAN

01:00 - Sporting Gijon vs Valencia

02:00 - Athletic Bilbao vs Espanyol

03:00 - Levante vs Atletico Madrid

03:00 - Real Betis vs Osasuna

JUMAT 20 JAN

02:00 - AD Ceuta FC vs Barcelona

03:00 - Villarreal vs Real Madrid

Sumber:Livescore.com/wikipedia