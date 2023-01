Ungkapan Bos Madura United Atas Putusan PSSI Liga 1 Tak Ada Degredasi dan Liga 2 Deihentikan

SURYA.co.id | PAMEKASAN - Presiden klub Madura United, Achsanul Qosasi (AQ) ungkapkan rasa kekecewaan terhadap hasil rapat Exco PSSI yang digelar kemarin.

Dalam hasil rapat tersebut, diputuskan Liga 1 2022 dilanjutkan tanpa degradasi. Liga 2 musim ini dihentikan. Liga 3 Nasional dihentikan.

Wakil Indonesia di kompetisi AFC musim 2023/2024, digelar play-off antara juara Liga 1 2021/2022 vs juara Liga 1 2022/2023.

"Jauh-jauh hari sudah saya prediksi. RUPS-nya mewah di bintang lima, ternyata menyedihkan," tulis AQ di instagram pribadinya, Jumat (13/1/2023).

"Pemegang saham-pun tak dikabari bahwa 'gelaran warung akan dihentikan. Kompetisi itu amanat kongres, menghentikan kompetisi wajib persetujuan kongres," tambahnya.

Perlu diketahui bahwa pemegang saham PT Liga Indonesia Baru (LIB) yang menjadi operator kompetisi Liga 1 dan 2 99 persen sahamnya 18 klub peserta Liga 1.

AQ juga menyinggung soal tidak adanya degradasi di kompetisi Liga 1 musim ini. Padahal sebelumnya tiap musim akan ada tiga klub peringkat terbawah terdegradasi ke Liga 2.

Liga 1 musim 2021/2022, tiga tim yang terdegradasi adalah Persiraja Banda Aceh, Persela Lamongan dan Persipura Jayapura.

"Yang menang tak ada gengsi, yang kalah tak ada sanksi. I lost my respect to you all executives," pungkasnya.